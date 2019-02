Por Twitter, Cristina cuestionó a Bonadío antes de declarar

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó hoy, a través de una cadena de mensajes por la red social Twitter, al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, al afirmar que las causas por la que es requerida judicialmente están "armadas"

"Hoy, 25 de febrero, Néstor cumpliría años y yo debería estar en Río Gallegos, como siempre. No voy a poder porque Bonadio, que en 2015 allanó las oficinas de Máximo el día del cumpleaños de su hijo y el año pasado allanó mi casa durante el cumpleaños de la hija de Florencia", comenzó sus posteos la ex mandataria.

"Este año eligió el cumpleaños de Néstor para citarme en su juzgado. ¿El motivo? Prestar declaraciones indagatorias múltiples y simultáneas en ocho supuestas `investigaciones judiciales´, en una suerte de función de cine continuado", agregó.

Cristina indicó que el magistrado "pretende hacerme responsable, una vez más, de la misma presunta asociación ilícita por la cual ya estoy siendo investigada ante otro Juzgado de este fuero y ante dos Tribunales Orales".

"Algo inédito e inexplicable que únicamente puede comprenderse en el marco de una persecución y ensañamiento al que sólo se atrevieron gobiernos totalitarios en tiempos en que el Estado de Derecho se encontraba suspendido...aunque debo reconocer que, en términos cinematográficos, esta película merecería recibir un Oscar por su originalidad", remarcó.

"Mientras proyectan esa película por la cadena nacional de medios oficialistas -manifestó-, los argentinos y argentinas ya no saben como hacer para pagar los útiles del colegio, las facturas de luz, gas y agua, la cuota de la prepaga, las expensas y alquileres, el changuito del supermercado".

"La única y verdadera asociación ilícita son ellos…que no sólo arman causas para hacer operaciones políticas de estigmatización y destrucción de opositores, sino que recaudan dinero en divisa extranjera coimeando a empresarios e imputados", indicó la ex Presidenta.

"El guión es del fiscal Carlos Stornelli y uno de sus socios Marcelo D’Alessio; fotografiados, filmados, grabados y whatsapeados extorsionando y coimeando empresarios en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Montaje y producción: Cambiemos. Dirige Claudio Bonadío", concluyó.

Hoy Cristina Fernández de Kirchner fue citada a los tribunales federales de Comodoro Py con ocho nuevas imputaciones en su contra.

Tendrá que dar explicaciones en la causa de los cuadernos, en la investigación por obras públicas viales, por coimas en ferrocarriles, en otra causa derivada en un allanamiento a su casa de El Calafate, en el caso de irregularidades en corredores viales, por sobreprecios en gas licuado y por los vuelos de la flota oficial hacia la provincia de Santa Cruz durante su gobierno.