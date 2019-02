“No estamos siendo el Cambá Cuá del Provincial”, admitió González

“Este punto no nos sirve”, reconoció Sebastián González, mediocampista de Cambá Cuá luego de empatar 1 a 1 en cancha de Huracán Corrientes frente a Defensores de Puerto Vilelas el sábado pasado. “Veníamos de una caída contra Ferro y eran fundamentales estos tres puntos para seguir prendidos ahí arriba”, explicó.

El mediocampista alertó que luego de marcar un gol sobre el final de primer tiempo, “entramos un poco relajados al segundo tiempo, nos pasó algo parecido en el arranque del partido la semana pasada contra Ferro. Vamos a trabajar sobre eso, no puede pasarnos, en esta categoría donde te dormís en una jugada lo pagás caro”, destacó en alusión al empate que rápidamente concretó Defensores al minuto del complemento.

En su análisis del juego, agregó que “después el partido se hizo ida y vuelta, ataque por ataque, tuvimos un par de jugadas muy claras y no se pudo dar. Era fundamental conseguir los tres puntos porque la próxima fecha quedamos libres”.

A modo de balance de la primera rueda en una Zona 3 muy equilibrada, indicó: “Pienso que bajamos un poco al nivel que veníamos jugando, no estamos siendo el Cambá Cuá del Provincial o de la Liga, tenemos algunos pasajes de buen juego, pero tenemos que levantar y por eso nos esta costando, además de que creamos situaciones que no estamos aprovechando”.

“Vamos a levantar cabeza y hacer una segunda ronda buena, somos un grupo muy fuerte”, advirtió. “Ojalá podamos tener un buen arranque en la segunda rueda, vamos a ver el primer partido contra Curupay, que ojalá estemos mejor”, confesó para terminar.