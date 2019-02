Victoriano: “Necesito gente pensando en el equipo”

La dirigencia de Regatas “resolvió no poner obstáculos” a Treise para continuar su carrera en Comodoro, explicó en un comunicado. “Esta situación, debido a los tiempos de la competencia, afecta considerablemente al equipo ya que se deberá salir al mercado a buscar reemplazante”, agregó el club.

El entrenador, Lucas Victoriano, manifestó que “cuando una persona no está a gusto en su trabajo, y se quiere ir, a los demás nos queda aceptar la situación y seguir para adelante”. “Trato siempre de tener respeto por los jugadores y que estén todos comprometidos. Fui muy sincero a la hora de ficharlos a cada uno de ellos: antes de cada fichaje les aclaré como era la filosofía y que íbamos a jugar con diez en la rotación”, explicó.

“No sé que más puedo mostrar que no haya mostrado: Treise fue titular, jugó 22 minutos de promedio, cerraba la mayoría de los partidos, jugaba mucho más que la temporada anterior y no sé qué deportivamente pretendía”, exteriorizó el DT.