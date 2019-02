La cantante y poeta More llega Corrientes

More Gemma estará esta noche en El Mariscal a las 21.30. En esta ocasión presentará su cuarto disco solista “El amor y sus interrupciones”. “El amor ha atravesado toda mi obra y está presente en mis cuatro discos. El mejor mapa para conocer las formas de ese amor son las canciones”, contó.

“Me sigo dedicando a la música casi al 100 por ciento. Trabajo en mi estudio en Buenos Aires, el estudio La Posada; ahí grabo y produzco material para otros artistas. Me dedico a la docencia, escribo y compongo”, manifestó.

More presentará en la noche de hoy su cuarto disco, “El amor y sus interrupciones”. Además, ha publicado cuatro libros de poesía y prosa poética. Dos de ellos bajo el heterónimo Eusebia Florestán. “El amor ha atravesado toda mi obra y está presente en mis cuatro discos. En este disco en particular. Creo que la interrupción de la interrupción nos devuelve al amor”, explicó.

“El amor es dinámico”

En este disco se presentan canciones como “Hasta acá”, “Luz de mí”, “Quedarse”, “Nota de vos”, “Apenas un instante”, entre otras. Consultada sobre qué significa el amor, deslizó: “Llevo diez años de vida artística, que no es poco y a la vez es poco tiempo. Si tengo que pensar en este tiempo sobre el amor tengo que decir que la idea del amor, el concepto de amor, la experiencia de amor se ha transformado conmigo. Así como cambié, yo cambié mi relación con el amor en todo tipo de vínculo. El amor es dinámico, no existe como un compartimento estanco, tiene que estar en vínculo, en relación y todo el tiempo hay que ponerlo a rodar y jugarlo. Quizás aprendí esto con los años, me puse más en juego y fui más transparente conmigo. A partir de ahí surgen las canciones que son el mejor mapa para conocer mi obra”.

Obra poética

“Tengo cuatro libros editados de poesía y prosa poética, dos bajo mi nombre y otros bajo el heterónimo de Eusebia Florestán. La poesía y la música van por líneas distintas y se encuentran en mi mundo que es la canción”, dijo. More asegura que en su fase compositiva sabe cuándo un escrito será canción o será poesía. “Mi expectativa es que sean poemas cantados, poemas que puedan valerse por sí mismo más allá de la canción. La poesía le da poder a quien lee, cuando los versos están en el papel pueden volver cuantas veces quiera. Desde mi óptica, la poesía y la canción son dos mundos interesantes y ambos me convocan”.