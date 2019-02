Correntino coordinó una intervención quirúrgica innovadora en el país

En el país se llevó a cabo una cirugía de escoliosis en adulto sin precedentes, ya que el equipo de profesionales utilizó técnicas mínimamente invasivas que permitieron una rápida recuperación del paciente. Dicha intervención quirúrgica tuvo lugar en el Sanatorio De los Arcos (Buenos Aires), liderada por el neurocirujano correntino (radicado en Alemania) Roque Carlos Fernández junto con un equipo de profesionales médicos de Alemania y Argentina.

“La paciente, que también es oriunda de Corrientes, evoluciona muy bien. Es más será dada de alta el lunes (por hoy), y ya está caminando. La cirugía que realizamos es muy compleja, creo que sin estas técnicas no se hubiese podido operar o, al menos, no en estas condiciones y con tan buena evolución. Estamos muy contentos de haber realizado este procedimiento. Me tocó trabajar con un equipo interdisciplinario conformado por personas muy capacitadas”, expresó a El Litoral el doctor Roque Fernández.

Respecto a la intervención quirúrgica, comentó: “Se llama abordaje retropleural endoscópicamente asistido. Es una intervención compleja que requiere mucho instrumental y capacitación. Además, se hace únicamente con un endoscopio especial que fue diseñado por nuestro servicio (que es liderado por Daniel J. Rosenthal). Al endoscopio lo trajimos desde Alemania, aunque también se comercializa en el país”.

Hace dos años, el doctor Roque Fernández también coordinó una cirugía innovadora y, al respecto, llevó adelante una capacitación. “Esta vez, no hizo falta capacitar personal, porque la mayoría ya estuvo en Alemania o bien tenía conocimiento del procedimiento quirúrgico”, destacó. Además, expresó que estuvo acompañado por un extenso grupo interdisciplinario de profesionales tanto de Alemania como de Argentina.

Tras realizar la cirugía, el equipo visitó la Secretaría de Salud de la Nación. “Al gabinete de la Secretaría de Salud, como también a los directores del Garrahan, el hospital de Posadas y Hospital El Cruce, les presentamos la técnica y se mostraron muy interesados en concurrir a Alemania para especializarse”, detalló.

Instituto de Neurociencias

El doctor Fernández también es presidente del futuro Instituto de Neurociencias de Corrientes, que comenzó a gestarse en la provincia. Dicha propuesta fue presentada a la Secretaría de Salud de la Nación, desde donde brindaron su apoyo.

“En la Secretaría de Salud de Nación también hicimos la presentación del Instituto de Neurociencias en Corrientes, iniciativa que fue muy bienvenida con muy buena repercusión ya que se pusieron a nuestra disposición. Les comentamos que estamos conformando la fundación, terminando los papeles legales que nos hacen falta para funcionar y que estamos esperando la donación del terreno. El Instituto me tiene a mí como presidente, pero como vivo en Alemania delegué mis funciones al vicepresidente Cesar Zanone”, sintetizó.