Para Dujovne, “ya tenemos un tipo de cambio competitivo”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió, de cara al año electoral que “hay un componente económico en el voto”, pero confió en que “en 2019 la inflación va a ser sustantivamente más baja que en el año 2018”.

Confió en que la gente “a pesar de que la inflación no esté en el lugar que todos queremos, también no va a querer volver atrás” en las próximas elecciones presidenciales.

El ministro consideró que “el consumo se va a sumar a la recuperación lentamente de la mano de la baja de inflación y la mejora en los salarios reales”.

Resaltó que “las perspectivas acerca del crecimiento de Brasil, que es muy relevante para la Argentina, han mejorado notablemente en los últimos dos meses”.

Dujovne aseguró que los inversores “hoy ven que tenemos un programa financiero muy sólido, donde ya no hay dudas sobre la capacidad de la Argentina de completar su programa financiero en 2019 o 2020”.

“La semana pasada hemos colocado deuda en pesos a 18 meses, que ya pasa el calendario electoral. Y en la medida que seguimos haciendo eso están, por un lado mejorando el perfil de la deuda argentina, que tenía mucha concentración en moneda extranjera, y por otro lado achicando nuestros programa financiero de este año”, señaló.

Consultado sobre si habrá nuevos aumentos de tarifas después de las elecciones, indicó que el Gobierno tiene "un esquema donde el precio mayorista de electricidad y de gas se revisa semestralmente”.

“Y para adelante, como sigan evolucionando los precios de los servicios públicos, va a tener que ver con la inflación, con el movimiento del tipo de cambio. Pero ya hemos recorrido la mayor parte del camino que había que recorrer”, aseguró.

Dujovne reconoció que “la expectativa inicial del Gobierno fue demasiado optimista acerca de cuáles eran las chances de bajar drásticamente la inflación en un contexto en el cual todavía el Banco Central financiaba el Tesoro, y en el cual había que salir del cepo, lo cual implicaba ofrecer un tipo de cambio oficial distinto que el que reconocía el gobierno precedente; y había que normalizar el precio de los servicios públicos”.

“En ese contexto era muy difícil bajar la tasa de inflación. Ahora, lo que se ha logrado finalmente es tener una tasa de inflación en la cual ya tenemos un tipo de cambio competitivo, normalizado el precio de los servicios públicos, y eliminado el financiamiento del Banco Central al Tesoro”, indicó el ministro.

Subrayó que en la actualidad “tenemos una tasa de inflación parecida a la que tenía el kirchnerismo, pero habiendo resuelto todos los problemas, y sin prohibiciones a importar y exportar”.

Dujovne descartó que pueda haber sobresaltos con el dólar y dijo que su prioridad para el año en curso es “consolidar la estabilidad”.