En operativo policial frustran contrabando de cigarrillos

Demoraron a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y frustraron un contrabando de cigarrillos.

El procedimiento se realizó ayer en inmediaciones de las avenidas Alta Gracia y Santa Catalina durante un control de rutina que efectuaba personal de la División Antiarrebato. En ese lugar demoraron la marcha de una motocicleta Honda Titán conducida por un joven de 20 años quien iba acompañado de un menor de 15 años.

Luego de la requisa los uniformados descubrieron que los motociclistas transportaban entre sus pertenencias la cantidad de 20 brezas de cigarrillos -marca Rodeo- conteniendo cada breza la cantidad de 20 paquetes de cigarrillos de industria paraguaya. Los demorados al momento de la inspección no pudieron acreditar fehacientemente la propiedad de la motocicleta ya que no contaban con la documentación correspondiente, en tanto que los cigarrillos no contaban con el aval aduanero. La motocicleta y los cigarrillos fueron secuestrados y junto con los demorados trasladados a la Comisaría Decimoquinta.