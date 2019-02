El STJ confirmó la inhabilitación para ejercer cargos públicos a un exconcejal de Goya

La causa, caratulada como “PEREIRA ARIEL FERNANDO P/ FRAUDE A UNA ADMINISTRACION PUBLICA CON LA MODALIDAD DE DELITO CONTINUADO – GOYA (TOP N° 8991)”, obtuvo este miércoles 6 resolución por parte del Superior Tribunal de Justicia.

Los doctores Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, rechazaron un recurso de casación interpuesto por la defensa de Pereira.

Quedó firme de ese modo el fallo del Tribunal Oral Penal de Goya que lo hallado responsable del mencionado delito y lo condenó a la pena de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones o empleos públicos accidentales o permanentes, ya sea por elección popular o nombramiento de autoridad competente.

Para los integrantes del STJ el recurso resultaba inconducente, conforme la doctrina de la sentencia arbitraria elaborada por la Corte Suprema, “… Es importante recordar los límites de esta doctrina: “a) no se aplica para subsanar meras discrepancias de las partes con los jueces; b) los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas de autos; y c) la arbitrariedad, cuando versa sobre un elemento de prueba, tiene que aludir a un extremo conducente o decisivo para la solución del caso …”.

Así, consideraron que la sentencia (del TOP) “se encontraba debidamente fundada, reuniendo los requisitos mínimos de validez”.