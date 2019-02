Toledo tomó la posta de Parras como entrenador “ad honorem” del Albo

La práctica vespertina de Deportivo Mandiyú sirvió para que Daniel Parras le pase la posta a Julio Toledo en la conducción técnica “ad honorem” del plantel Algodonero, que afronta el actual certamen Regional Federal Amateur.

La cita se dio ayer a las 17 en el predio del club Popular, en el Hogar Escuela, con la presencia de los futbolistas, algunos dirigentes, entre ellos el presidente Juan Ignacio Igárzabal, y los integrantes de ambos cuerpos técnicos: el del saliente Parras y el del ingresante Toledo.

Mandiyú es uno de los clubes capitalinos que compite en la Zona 3 del Regional Federal Amateur y dada la crisis que atraviesa, conformó un plantel con una impronta netamente “amateur”, buscando evitar generar gastos y más deudas para la institución (tiene compromisos pendientes de cancelación), y la posibilidad de que este certamen le genere algunos ingresos al club. Es decir, se planificó una campaña con el campeonato “económico” como prioridad.

No obstante, luego de haber caído en sus dos primeras presentaciones, el lunes se conoció la salida de Parras como director técnico. Por la primera fecha el Albo perdió ajustadamente 3 a 2 ante Defensores de Puerto Vilelas en la ciudad de Barranqueras y en su segunda presentación, el domingo como local en San Luis del Palmar, sufrió una goleada de 4 a 0 ante Cambá Cuá. Este partido estuvo a punto de suspenderse por la falta de un médico habilitado, pero finalmente comenzó con 45 minutos de demora.

Al día siguiente, en forma consensuada, se pactó la salida de Parras y casi de inmediato de acordó con Toledo, otro DT que se ofreció a trabajar “gratis”, para acompañar el plan de crisis del Albo.

Parras fue el primero en tomar contacto con el equipo en la tarde de ayer y tras una despedida que se prolongó algunos minutos, expresó: “Faltan seis partidos, el torneo no terminó, y confío en este grupo”.

Parras fue el encargado de conformar el plantel tras un proceso de selección de jugadores del club y del ámbito de la Liga Correntina. “Vine a dar lo mejor en Mandiyú, no se dieron los resultados en estos dos partidos y decidimos dar un paso al costado. No abandonamos ningún barco, dimos lo mejor como cuerpo técnico, y cumplimos con todo lo charlado en su momento”, se despidió en declaraciones a radio Continental.

Luego, sí asumió Toledo, quien tendrá como colaboradores a sus asistentes Rubén Rodríguez y Mauro Slatter, además del preparador físico Gonzalo Bravo y Gustavo Rojas como entrenador de arqueros. Tras la presentación de rigor del presidente Igarzábal, Toledo dialogó con los futbolistas y realizaron los primeros movimientos de la semana.

El nuevo DT, al igual que Parras, cuenta con pocos antecedentes y llega para trabajar de forma amateur, en una nueva apuesta del Albo. En su currícula se menciona su labor en las inferiores de Curupay: “Estuve trabajando, desde hace cuatro años, con diferentes categorías en el club Curupay. Soy muy cercano a Mandiyú y seguí de cerca siempre a los diferentes planteles del club de un tiempo a esta parte”, señaló.

Toledo relató que “ante la salida de Parras, hablamos con la dirigencia y nos hicimos cargo. Llegamos con todas las expectativas para este inicio de trabajo de Mandiyú”.

El Albo tendrá libre el fin de semana y volverá a jugar recién en la cuarta fecha, frente a Curupay como visitante. Para Toledo esta pausa puede servirle al plantel, ya que “nos va a venir bien este receso para trabajar en lo psicológico con el grupo y el equipo”.

Desde su mirada, en el plantel actual “hay una especie de seleccionado de futbolistas de la Liga, confío en el material, hay buen pie. Vamos a trabajar y adaptarnos a lo que hay en este grupo, conozco a los jugadores por seguir de cerca al equipo”, concluyó.