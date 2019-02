Fiscal dice que hay suficientes pruebas para imputar al detenido

El fiscal Buenaventura Duarte, que tiene a su cargo la investigación del ataque a Susana Duette, ocurrido en avenida Maipú y calle Madariaga el 19 de noviembre de 2018, informó que cuenta con pruebas suficientes para acusar por “lesiones gravísimas” al único imputado, aunque aclaró que con el testimonio de reconocimiento de la víctima se podría reforzar la acusación.

La mujer fue atacada por un delincuente que la empujó debajo de un camión cuando pretendía robarle la mochila junto a un cómplice.

Eran dos sujetos que pararon a comprar una bebida en un kiosco.

Uno de ellos, ante la falta de dinero para la compra, quedó esperando para atacar a la mujer, que pasaba por la zona.

El fiscal expuso que en un primer momento no se podía determinar la intencionalidad de arrebatar una cartera por las imágenes visualizadas, ya que el hecho quedaba tapado por el camión que aplastó la pierna de Duette.

En declaraciones a Radio Sudamericana, destacó que “fue importantísima la versión del camionero y de la policía que trasladó a la mujer a la ambulancia, porque estaba consciente tras el ataque”.

En cuanto a lo que dijo Susana Duette sobre que podría reconocer a su atacante, Duarte manifestó que “ojalá pueda concurrir a la fiscalía, porque esto reforzaría la imputación”.

Más allá de esto, aclaró que “la imputación es bastante fuerte y las pruebas son suficientes para la fiscalía”, agregando el aporte de vecinos para individualizar al atacante. Adelantó la posibilidad de que el juicio se realice este año, pero reiteró que se espera el reconocimiento que Susana Duette podría llegar a hacer.

La pena que correspondería por un delito de lesiones gravísimas, según el Código Penal Argentino, ronda entre los 20 meses y 8 años de prisión.

Cabe recordar que hace unas semanas Duette habló con la prensa y pidió que se haga justicia. Dijo que se acuerda perfectamente de la cara del delincuente y cuestionó la decisión judicial de liberar al conductor de la moto. “Yo me acuerdo de todo, si me ponen al muchachito en frente lo voy a reconocer porque tengo su cara grabada.

Lo que no entiendo es por qué lo dejaron libre al que manejaba la moto, si él también participó”.

“A mí me arruinaron la vida, nadie me devuelve la pierna”, aseguró.