Lavagna: “No tengo intención de participar de una primaria”

El economista Roberto Lavagna negó ayer su posible participación en las primarias del Partido Justicialista y aseguró que está pensando “en algo mucho más amplio” mediante la generación de consenso, aunque puso en duda una eventual postulación para las elecciones de este año.

“Desde el punto de vista filosófico, siempre he defendido las ideas del justicialismo. Después la práctica del justicialismo es otra historia. Del gobierno de [Carlos] Menem hacia la derecha hasta la pseudoizquierda de los años previos al Pro. Hay una filosofía del justicialismo que es mi base, pero claramente estoy pensando en algo mucho más amplio, pero no en términos de candidatura”, dijo Lavagna.

Al respecto, explicó que se refiere a un consenso desde los dos grandes partidos tradicionales, el peronismo y el radicalismo, hasta las nuevas expresiones políticas. “Sobre todo con muchísima sociedad civil, muchísimos independientes de los más diversos sectores, de las más diversas profesiones, que deberían ayudar a construir ese nuevo momento para el país. Habrá que ver si se puede concretar”, señaló.

A partir de su intención de buscar un espacio político “amplio” y de consenso, Lavagna dijo que “no tendría sentido” participar de la interna peronista. “¿Qué sentido tiene que alguien participe de una interna de un partido político y después pretenda imponerla al conjunto? No tendría sentido, son cosas incompatibles”, dijo el ex ministro de Economía.

Sobre una posible candidatura, Lavagna respondió: “Claramente no tengo ninguna intención de esa naturaleza. El tema institucional en la faceta electoral hoy es un chiquero”.