Concluyó la inspección de los importes de la garrafa de gas en las plantas

Para controlar los posibles sobreprecios en la venta de garrafa de gas, la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor hizo un relevamiento de los importes promocionados en las principales distribuidoras.

Es que luego de que la Secretaría de Energía oficializara la suba del precio tope, emergieron las quejas por parte de los usuarios. En este marco, el subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor, Juan José Ahmar, explicó a El Litoral: “Los controles de la venta de garrafa de gas comenzaron el lunes y concluyeron hoy (por ayer). Esas inspecciones las realizamos únicamente en plantas distribuidoras con el objetivo de verificar que no excedan el precio establecido y en los comercios controlados ninguno superó el precio máximo”.

No obstante, el funcionario aclaró que si bien desde Nación se impuso $300 como precio tope, dicha regulación sólo rige para las plantas distribuidoras, no así para los revendedores (kioscos) ni para el servicio de delivery.

“Periódicamente, sin avisar, realizaremos el control en las plantas, sobre todo si recibimos denuncias. Además, verificamos el vencimiento y que cumplan con todos los parámetros de seguridad”, indicó Juan José Ahmar.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social continúa desplegando la venta de la “Garrafa social” con un precio diferencial de $290 el tubo de 10 kg.

La última entrega se llevó a cabo el miércoles en el barrio Serantes y programan una nueva campaña en el marco del operativo integral que se hará mañana en el barrio Juan XXII, más precisamente en el “Comedor 3 de Abril”, situado en Cabo de Hornos y avenida Argentina.