El cuerpo encontrado en el Canal de la Mancha es de Emiliano Sala

La policía de la localidad inglesa de Dorset confirmó ayer que el cuerpo rescatado el miércoles del avión que se hundió en el Canal de la Mancha es el del futbolista argentino Emiliano Sala.

“El cuerpo traído al puerto de Portland hoy, jueves 7 de febrero de 2019, ha sido identificado formalmente por el servicio forense para Dorset como el del futbolista profesional Emiliano Sala”, informó la policía de esa ciudad en un comunicado.

“Las familias del Sr. Sala y el piloto David Ibbotson se han actualizado con esta noticia y continuarán recibiendo el apoyo de oficiales de enlace familiar especialmente capacitados. Nuestros pensamientos permanecen con ellos en este momento difícil”, añadió el comunicado.

Y agregó que “el servicio forense continuará investigando las circunstancias de esta muerte apoyada por la Policía de Dorset”.

Recordó que “el lunes 21 de enero de 2019, un avión que transportaba a ambos hombres volaba de Nantes a Cardiff cuando perdió el contacto con el control del tráfico aéreo, al norte de Guernsey”.

“Lamentablemente, una operación de búsqueda y rescate no tuvo éxito en la localización del avión y los dos ocupantes. Posteriormente se desplegaron equipos de búsqueda de fondos privados y Aaib (Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido) en el área correspondiente. Usando equipo especializado, los equipos lograron localizar e identificar el avión y recuperar el cuerpo del Sr. Sala”, concluyó el escrito.

El cuerpo había llegado a primera hora del jueves al puerto de Portland, en el condado británico de Dorset, a bordo del buque Geo Ocean III de la Aaib.

Los familiares del santafesino Sala continuaban instalados en Nantes, Francia, y todavía no está confirmado cuándo viajarán hacia Inglaterra.

Tal como anunció la Aaib, el cuerpo fue lo único que pudieron rescatar con éxito, ya que se intentó recuperar el avión pero las malas condiciones meteorológicas lo impidieron.

La autoridad británica informó que se realizó un “extenso registro de video” a través del vehículo operado a distancia (ROV) que esperan que proporcione “evidencia valiosa” para la investigación.

En cuanto al cuerpo restante, la propia Aaib confirmó que “se cerró” la operación por las malas condiciones en el mar del Canal de la Mancha.

El avión está a casi 70 metros de profundidad en el Canal de la Mancha, a 40 kilómetros de la Isla de Guernsey.

“La operación se llevó a cabo de la forma más digna posible y se informó a las familias sobre el progreso”, explicó la Aaib, que también aclaró que la decisión de cancelar la operación fue “difícil”.

Los investigadores publicarán un informe sobre las causas del accidente cuando se cumpla un mes de la tragedia, el próximo 21 de febrero.

Paralelamente, la BBC de Gales dio a conocer que Nantes exigió al Cardiff el pago de la transferencia de 15 millones de libras del delantero argentino si no recibe un pago dentro de los próximos 10 días.