El padre del delantero Emiliano Sala, Horacio, aseguró ayer que su familia “está sacando fuerzas desde donde no hay”, tras confirmarse con el rescate del cuerpo, el fallecimiento de su hijo en el accidente del avión que lo llevaba de Nantes (Francia), a Cardiff (Gales) para incorporarse a su nuevo club.

“Intentamos sacar fuerzas desde donde no hay. Estoy esperando que traigan el cuerpo de Emiliano al pueblo (Progreso, en Santa Fe), aunque todavía no sabemos cuándo será el traslado”, dijo en diálogo con TyC Sports.