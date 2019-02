Procesamiento, prisión y embargo millonario a la viuda del secretario K

El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva y un multimillonario embargo de bienes a Carolina Pochetti, viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, además del ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Campillo, por lavado de unos 70.000.000 de dólares, derivado de la causa de los cuadernos de la corrupción.

En el mismo sumario y también con prisión preventiva -aunque algunos están excarcelados- y embargos que van de los 1.000 a los 3.000 millones de pesos, fueron procesados el ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, Isidro Bounine y el contador del matrimonio Kirchner, Víctor Manzanares, quien pidió que ser “imputado colaborador”.

El juez consideró que tuvieron “participación necesaria” en maniobras de lavado de dinero con movimientos bancarios y operaciones inmobiliarias en el exterior que habrían permitido a Muñoz sacar del país unos 70.000.000 de dólares.

Entre los procesados figuran inversores, abogados, los empresarios inmobiliarios Sergio Todisco y Elizabeth Municoy e intermediarios como Carlos Cortéz y el primo de Pochetti, Carlos Gellert.