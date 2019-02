Señalan que al cierre del año cayó la recaudación propia de las provincias

La mayoría de las provincias aumentaron su presión fiscal, pese a haber una menor recaudación en el último bimestre de 2018. Sin embargo, Corrientes fue una de las pocas jurisdicciones que no modificó las alícuotas de Ingresos Brutos establecidos en el Pacto Fiscal.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) reveló que “2018 terminó con un aumento real de la recaudación de Ingresos Brutos del 0,4 por ciento interanual, siendo que el espíritu del Consenso Fiscal era que la baja de alícuotas establecida implicara una caída de recaudación real del impuesto, resultando en una baja de la presión efectiva de Iibb, medida como la Recaudación en relación al Producto Interno Bruto (PIB)”.

Sin embargo, el cierre no fue muy bueno para la recaudación propia de las provincias. “La recaudación consolidada de Ingresos Brutos en los últimos dos meses del año mostró una caída del 3,3 por ciento interanual real. El comportamiento entre las provincias fue heterogéneo, siendo Neuquén la que registró el mayor crecimiento interanual real, con un valor del 52,5 por ciento”, indica el documento.

En Corrientes, la variación real de Ingresos Brutos del noviembre- diciembre de 2018, frente a igual bimestre, pero de 2017 arrojó una caída del 8,8 por ciento. Sin embargo, a modo general, el estudio señala que en la “totalidad del año 2018, se apreció que la presión tributaria de Ingresos Brutos del conjunto de provincias aumentó 0,04 puntos porcentuales entre ambos años, situación significativa ya que se esperaba una caída anual equivalente a 0,4 puntos porcentuales, producto del Consenso Fiscal”.

Esto se debe a que varias provincias elevaron el tope estipulado en el pacto, en lugar de reducir. En el caso de Corrientes, esta no modificó sus alícuotas tanto para el sector comercio, como restaurantes y hoteles, y construcción.

En la provincia, si se tiene en cuenta la recaudación interanual (2017- 2018) de Ingresos Brutos como porcentaje del PBI, esta registró una baja del -2,2 por ciento. Sin embargo, si sólo se contempla la recaudación del último bimestre del año, en esta se observó una reducción del -8,8 por ciento en términos interanuales.

Por otra parte, el trabajo indica que “Neuquén fue la provincia que más aumentó en términos reales la recaudación de IIBB durante los primeros 10 meses del 2018, con una variación del 29,1 por ciento. En segundo lugar se ubicó Salta, con un incremento real del 28,9 por ciento, seguida por Río Negro y La Rioja”.