Rosgan: remitentes quieren continuar con la suba, pero la demanda es selectiva

Con muchas expectativas por lo que había ocurrido en febrero, el Rosgan realizó la semana pasada su remate mensual de marzo, con una oferta de casi 20 mil cabezas, filmadas en todo el país por los once consignatarios que integran el mercado. Una oferta abundante y una demanda selectiva, en un nuevo evento comercial de este mercado ganadero, que prepara para esta semana una nueva subasta, en el marco de Expoagro.

En su análisis, el director ejecutivo del Rosgan, Raúl Milano, señaló que “la oferta de este remate marcó claramente el inicio de la zafra 2019 que pondrá una importante cantidad de animales a la venta y una demanda que a la expectativa de los mayores volúmenes compra selectivamente”. Asimismo, consideró que “cuando los compradores toman este camino, se notan las distorsiones entre lo que quiere el vendedor y lo que está dispuesto a pagar el comprador”.

En este sentido, Milano explicó que “después de los buenos resultados del mes de febrero, con un repunte muy importante para la invernada que acompañó sólo en parte los mejores valores del gordo, todos los remitentes quieren continuar ese raid alcista, pero el comprador sabe que va a tener una importante oferta en estos meses y dosifica sus compras”.

El ejecutivo del Rosgan comentó que “este análisis es la base para entender porque por primera vez en los remates de Rosgan la categoría de terneros registró muchos lotes sin vender, hecho que no se repitió para los lotes mixtos de machos y hembras y ni siquiera en las terneras solas, una categoría tan castigada hasta ahora. En esta subasta, el promedio de venta de las terneras subió más de 3 pesos por kilo, se vendió muy bien y se colocó con ligereza tal vez resultado del cambio de portfolio de compra de varios de los actores del sistema de confinamiento”.

Milano explicó que “el resto de las categorías acompañaron un buen remate con buena salida para las vacas de invernada, el mismo recorrido se dio en las vacas con cría al pie ya que se colocaron convenientemente y solamente la vaca con garantía de preñez mantiene una pesadez pero que encuentra un mayor interés en los compradores, de hecho se notó una mayor predisposición a invertir en la llamada “máquina de hacer terneros”.

Como reflexión final, Milano consideró que el sistema de confinamiento, “un actor disminuido durante gran parte del último cuatrimestre del 2018 cuyas ausencias de compra puso en claro este inicio de año en el faltante de gordo tanto en el Mercado de Liniers, pero mayoritariamente en las ventas directas. Con lapicera en mano se los notó atentos a reponerse de todas las pérdidas que tuvieron el año pasado buscando una revancha que hoy la encuentran en la gran oferta de invernada. Seguramente ante las buenas condiciones de pastos el criador sabrá mesurar escalonadamente la salida del campo, esto solamente podrán hacerlos quienes no necesiten hacerse del dinero porque la asfixia de financiamiento se nota y mucho”.

Remate en Expoagro

Este miércoles 13 de marzo el Rosgan realizará una nueva subasta en el marco de la gran expo del campo. Será en la Carpa Ganadera de Expoagro. El remate comenzará a las 10 de la mañana y continuará durante todo el día con una oferta que superará las 15.000 cabezas en este inicio de zafra 2019.