Comenzó un nuevo juicio contra Ricardo Jaime

Ricardo Jaime afronta desde ayer un nuevo juicio oral y público por presunta defraudación a la administración pública en la empresa de trenes Belgrano Cargas a raíz de pagos indebidos y sospechas de sobreprecios.

Jaime “habría impulsado el plan de obra con un adelanto injustificado y exceso del monto original” de la puesta en funcionamiento del ferrocarril Belgrano Cargas, por la cual se sospecha se pagaron más de 2 millones de pesos de más.

Junto con el ex secretario de Transporte, son juzgados la esposa del fallecido sindicalista José Pedraza, Graciela Coria; el presidente del Belgrano Cargas, Angel Stafforini; el presidente de Soesa, Luigi Capelli, y el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero.

El ex secretario, condenado a ocho años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once a la que se sumó otra por dádivas, estuvo presente en la sala de audiencias tras ser trasladado desde el penal de Ezeiza donde está detenido desde abril de 2016 por otra causa.