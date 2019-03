Acusado de pagar sobornos, Báez fue citado por Bonadio

El juez Claudio Bonadio citó a declarar al empresario Lázaro Báez, quien quedó imputado en la investigación por el supuesto pago de sobornos a Néstor Kirchner y Cristina Fernández, para obtener contratos de obra pública vial en el sur.

Preso por lavado de dinero hace casi tres años, ahora Báez quedó involucrado en la causa que investiga la estructura de recaudación de fondos ilegales de ex funcionarios kirchneristas a empresarios contratistas del Estado.

Durante la declaración de quienes se convirtieron en imputados colaboradores, fueron pocos los acusados y testigos que mencionaron a Báez como parte de esta estructura de cobros ilegales. José López el ex secretario de Obras Públicas, lo señaló como uno de los “favoritos” de la lista de la ex Presidenta, supuestamente integrada por los cuatro empresarios a los que Cristina ordenaba que se les pague primero las certificaciones de obras. Junto al dueño del Grupo Austral, estaban Cristóbal López, Gerardo Ferreyra y Juan Carlos Relats.