Quejas de usuarios de Virasoro por la calidad de un servicio esencial

Vecinos de Gobernador Virasoro aducen que el agua de la red es de mala calidad y no reúne las condiciones necesarias para ser potable. Ayer se viralizó una foto en la que un poblador acudió a la oficina de la Cooperativa de Servicios Públicos y allí exhibió una botella de una reconocida marca de gaseosa que contenía un líquido de color oscuro.

“No es Coca Cola, es agua de nuestra Cooperativa”, publicó ayer Virasoro Virtual.

Este diario intentó comunicarse con autoridades de la entidad prestataria, pero hasta el cierre de esta edición no logró establecer contacto.

Tras la publicación del reclamo del vecino, otros usuarios se expresaron a través de Facebook. “Es un asco el agua, a mi nena le salieron granos en todo el cuerpo”, comentó una vecina y agregó que “llegué ir al reservorio, hay de todo, vacas, caballos que entran a tomar agua”.

Otra vecina del barrio Cesareo Navajas comentó que “también acá hay días que sale el agua así. No se puede tomar ni lavar”.

A lo que otra usuaria sostuvo “es verdad ¿qué está pasando? Ayer (miércoles) lavando la ropa los guardapolvos salieron negros, perdí tres guardapolvos”.