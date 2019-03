Sube: el costo del plástico se incrementó y vale $95

En el marco del inicio del ciclo lectivo, la Comuna implementó el esquema de reactivación del beneficio de gratuidad en el sistema de transporte público, pero a diferencia del año pasado los mismos deben comprar el plástico a $95 y no a $60.

Tras el incremento que se dio en agosto del año pasado, por el cual el plástico del sistema Sube pasó de valer $25 a $50 oficialmente -en algunos comercios alcanzaba los $60- ahora tiene un costo oficial de $85, pero en los lugares de recarga del sistema local se consigue a $95.

“En la Municipalidad me informaron que tengo que ir a comprar al puerto y que me saldría $95 para que me den el alta”, dijo a El Litoral una de las usuarias del servicio que se encontraba en el Palacio Municipal donde tutores y estudiantes se llenan de paciencia y aguardan ser atendidos por el personal dispuesto a fin de lograr el beneficio de gratuidad.