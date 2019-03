“La idea es continuar el proyecto y mejorarlo”, dijo “Cacoto” Gold

El 1 de mayo se realizará la asamblea anual ordinaria de Boca Unidos, oportunidad en que se realizará la renovación de autoridades de la comisión directiva. Por primera vez, después de mucho tiempo, se perfilan para competir dos listas, las cuales se encuentran integradas por dirigentes que provienen del actual oficialismo.

Una de las listas será encabezada por Iván Gold y es apoyado por su hermano Carlos, “Cacoto”, como se lo conoce, quien presentó días atrás su renuncia indeclinable a la vicepresidencia 1º de la institución, denunciando en el escrito que entiende que es una campaña sucia.

“Se habla de que la candidatura de (Marcelo) Insaurralde es la continuidad del proyecto de (Alfredo) Schweizer, pero yo también fui parte del oficialismo, de una gestión que tuvo muchos logros institucionales”, expresó Carlos Gold.

En tal sentido, “Cacoto” señaló que “el crecimiento institucional fue claro y, tal vez, lo deportivo nos fue esquivo. En este proceso, estuvimos codo a codo con Alfredo en ese crecimiento”, aunque reconoció que “es en el fútbol donde tenemos mayores diferencias”.

“Mi hermano (Iván) se vino preparando todo este tiempo para presidir el club, y es por eso que cuenta con mi apoyo. Yo fui parte de la comisión directiva y, de triunfar Iván, puedo asegurar que el proyecto está asegurado. Pero vamos a continuar y mejorar lo hecho hasta ahora institucionalmente y vamos a agregarle un plus desde lo deportivo”, destacó.

Al profundizar el motivo de su renuncia, “Cacoto” contó: “Decidí dar un paso al costado porque a esta altura de mi vida no puedo aceptar algunas cosas. He recibido agresiones, y aún siguen, de gente del entorno de los principales candidatos de la otra lista que buscan ensuciar mi nombre, el de mi hermano y el de mi padre”, aunque aclaró que “la relación tanto con Alfredo (Schweizer, de quien dijo es amigo personal, incluso mucho antes de ocupar un cargo en Boca Unidos) como con (Marcelo) Insaurralde es excelente”.

“Es imposible, a esta altura, compartir un espacio con quienes no respetan la moral y la ética. Estoy decepcionado, porque es gente con la cual siempre fui respetuoso y no recibí la mejor devolución y menos a mi hermano, que lo único que hizo fue transparentar una decisión”, manifestó por último Carlos Gold.