Aclaran que los stickers pegados por mal estacionamiento en el parque Mitre son falsos

La semana pasada algunos conductores vehiculares denunciaron que en los parabrisas de sus rodados aparcados en el parque Mitre pegaron unos stickers con la leyenda “Este vehículo está en infracción por mal estacionamiento”, con carácter de comunicado oficial. Ante los reclamos, desde la Municipalidad capitalina aclararon que se trata de una modalidad falsa, que los automóviles no se encontraban en falta y que iniciaron las investigaciones para determinar quiénes fueron los autores del engaño.

Ante la aparición de los stickers en los vehículos que estacionan a 45 grados en el parque Mitre, indicando que cometían una infracción vial, a través de las cuentas oficiales en redes sociales, la Municipalidad capitalina salió a desmentir el mecanismo y explicaron que se trataba de advertencia falsas, que los vehículos no estaban en falta ni tampoco la Comuna emplea calcomanías para identificar a los infractores.

En tanto, desde la Secretaría de Movilidad Urbana Municipalidad iniciaron la semana pasada las investigaciones para dar con los autores de la colocación de los stickers.

Ante las consultas realizadas por los ciudadanos que frecuentan el parque Mitre y estacionan sus vehículos en 45 grados, el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Cudadana de la Municipalidad, Jorge Sladek, explicó que las notificaciones fueron falsas y que los automóviles no se encontraban en infracción al momento de la colocación de las calcomanías.