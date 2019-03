Pami aún no brinda cobertura en pañales, que cuestan entre $400 y $1.200

La cobertura del 100% en pañales para afiliados del Pami todavía se encuentra suspendida, debido a que la obra social aún no llegó a un acuerdo con las farmacias. Si bien desde la entidad local aseguran que brindarán el reintegro monetario por la compra del insumo, lo cierto es que sólo se devolverá el dinero tras una evaluación del grado de vulnerabilidad. Mientras tanto los afiliados deberán pagar por dicho producto que cuesta entre $400 y $1.200 (dependiendo de la marca y la cantidad).

Tras consultar a algunas farmacias locales, los referentes coincidieron en afirmar que el servicio continúa suspendido y ante la necesidad latente la demanda se mantiene.

“Hace varios días que no se brinda cobertura, la demanda se mantiene, pero el afiliado del Pami lamentablemente tiene que pagar”, expresó a El Litoral Lucrecia la encargada de una farmacia de barrio. En tanto que desde una tienda farmacéutica del microcentro, comentaron: “Nosotros desde hace varios años que no estamos adheridos al convenio de pañales con el Pami, tenemos más ventas, pero eso es muy variable. Por ahora el consumo no bajó”.

En este escenario la titular del Pami de la provincia, Norma Pérez, explicó días atrás que avanzan las negociaciones para reactivar el beneficio. “Este problema se dio en todo el país, no sólo en esta provincia. Se están llevando adelante conversaciones y esperemos que en unos días se restablezca el servicio”, indicó.