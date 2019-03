PJ de Capital, Curuzú y Caseros aguardan reunión del congreso partidario

Ya son tres los consejos departamentales que solicitaron formalmente al presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista que se reúna el próximo sábado 23 de marzo, y resuelva si ratifica o rectifica lo resuelto por el Consejo provincial.

Además de los dirigentes de Capital, que se reunieron el pasado jueves, se sumaron los de Curuzú Cuatiá y Monte Caseros, que coinciden en la necesidad de una definición del cuerpo soberano, advirtiendo con preocupación que se está dejando sin sello al justicialismo en las elecciones del 2 de junio.

Cada consejo departamental emitió un comunicado donde se hace hincapié en la importancia de la participación de todos los miembros del partido en decisiones de vital importancia como es la presencia o no de la lista Nº 2 en las próximas elecciones del 2 de junio.

De acuerdo a lo decidido por el Consejo Provincial, se prórroga el mandato de las autoridades partidarias, no se irá a internas de candidatos el 31 de marzo y se dio libertad a las distintas líneas para la conformación de alianzas en las elecciones del 2 de junio. Todo esto con la condición de que no utilicen la histórica lista Nº 2, ni el sello partidario, aunque sí los emblemas. Tampoco que no se asocien a ECO+Cambiemos.

Estas definiciones alcanzadas por el Consejo Provincial fueron “ad referéndum” del Congreso partidario. Por eso, los consejos departamentales reclaman que se reúna cuanto antes.

En el caso particular de Capital, el pedido está dirigido al presidente del Congreso del PJ, Fabián Ríos. Plantean la necesidad de convocar de manera urgente para el 23 de marzo, con un plazo perentorio de 48 horas. Hasta el momento no se conoció cuál será que decisión que tomará el ex jefe comunal capitalino.