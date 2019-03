Presidente de la UCR: “La alianza va a ser una sola”

Después del lanzamiento de la campaña de ECO+Cambiemos realizado el pasado viernes, varios de los principales dirigentes radicales se refirieron al escenario político 2019, y de qué manera trabajarán camino a los comicios del 2 de junio.

El presidente del partido, el senador provincial Ricardo Colombi fue uno de los que analizó el panorama electoral y aclaró la postura de la fuerza gobernante.

“Nosotros estamos dando los pasos necesarios en forma planificada y coordinada, en vísperas de las elecciones que van a haber este año, tanto comunales, provinciales como nacionales”, en ese sentido, “hemos ratificado la alianza ECO+Cambiemos, alianza que formalmente el 2 de abril se va a concretar, alianza que va a ser una sola”, aseguró ayer en diálogo con Domingos de Mega.

En este mismo sentido, subrayó que “tanto a nivel comunal, provincial y nacional no vamos a permitir ninguna alianza que vaya por fuera de la alianza que se concrete, es decir, a nivel comunal no vamos a permitir que vaya una alianza por fuera de ECO+Cambiemos, a nivel provincial lo mismo y esa alianza se va a sostener a nivel nacional”.

En una postura firme sobre el armado electoral, Colombi resaltó que a los dirigentes que “no les convence la alianza nacional tampoco pueden integrar la alianza provincial, en eso vamos a ser muy claros y muy taxativos”.

Con respecto a la incorporación de socios, fue prudente y dijo que no se puede aventurar nada. Aseguró que primero los partidos deben resolver qué harán y recién entonces se formalizará o no la alianza.

Otro de los que analizó el escenario electoral fue el senador Sergio Flinta. Anoche, en declaraciones a un programa televisivo, se refirió a lo ocurrido en Neuquén, donde los candidatos del kirchnerismo y Cambiemos, quedaron segundo y tercero respectivamente, y en base a ese primer resultado de las urnas, remarcó: “En las provincias cuando se discuten cuestiones de orden provincial, ganan los frentes provinciales".