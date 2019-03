Sectores docentes insisten en reabrir la negociación

Docentes autoconvocados presentaron la semana pasada un petitorio con más de mil firmas solicitando al Gobierno provincial que reabra la negociación y se discute un aumento del 35% al básico, como cuestión urgente y retroactivo a marzo, además de otras mejoras. Anticiparon que si no logran una respuesta, el miércoles volverán a movilizarse hasta Casa de Gobierno.

Desde este sector de los docentes realizaron fuertes críticas a los gremios que firmaron el acuerdo salarial al principios de mes y por eso solicitan dialogar con el mandatario provincial sobre la posibilidad de mejoras por encima de lo resuelto para este año. Entre las demandas planteadas se encuentra establecer una cláusula gatillo por la inflación y un plus de $7.500 de bolsillo.

Por su parte, desde el único sindicato que no rubricó el acta de acuerdo con la Provincia insisten también con la necesidad de un aumento mayor para los docentes correntinos. En específico piden un 25% de recomposición para el primer cuatrimestre de 2019.

El vocero de Suteco, Fernando Ramírez, anticipó a través de un comunicado que después de una recorrida por diferentes establecimientos educativos de la provincia, resolvieron que en los próximos días presentará esta nueva propuesta al Gobierno Provincial, junto con el pedido de convocar a paritaria y anular el acta acuerdo de salarios a la baja firmado por otros gremios.

“Planteamos un 15% de aumento para absorber la inflación en el primer cuatrimestre; más un 10% para recuperar algo del poder adquisitivo perdido el año pasado”, detalló.