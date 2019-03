Vacuna antigripal con mayor alcance

Una nueva vacuna contra la gripe que protege contra cuatro cepas del virus, dos A y dos B, estará disponible en Argentina desde abril sólo para el sector privado y amplía en hasta un 25 por ciento. La nueva vacuna, que podrá conseguirse desde el mes que viene en forma privada, protege contra las cepas AH1N1, AH3N2, B Yamagata y B Victoria; mientras que la anterior protegía contra dos cepas A y una B.

El virus de la influenza A (H1N1) arribó a la Argentina a fines de abril de 2009, por medio del contacto aerocomercial con áreas endémicas. El primer contagio se confirmó el 7 de mayo de ese año, procedente de un hombre que venía de la ciudad de México y había ingresado sin síntomas. Según datos oficiales, la epidemia alcanzó su pico máximo entre el 28 de junio y el 4 de julio, y se registraron en total 14.106 internaciones por afecciones respiratorias y más de 200 muertes.

En la actualidad, el calendario de vacunación incluye dosis anuales para sectores de población indicados como embarazadas, bebés y ancianos, además de personas inmunodeprimidas; sin embargo la nueva fórmula, que amplía la protección, no estará disponible para la población general a través del Estado sino a través de la adquisición particular.



Síntomas

Los síntomas de la gripe, a diferencia del resfrío común, son fiebre, malestar general severo, dolor de cabeza, fatiga, debilidad, agotamiento, molestia en el pecho y tos, y a veces aparece también dolor de garganta, congestión nasal y estornudos.

Prevención

En cuanto a las recomendaciones para prevenirla, la cartera sanitaria nacional aconsejó, además de la vacuna, limpiar las superficies que tocan los enfermos con agua y detergente, jabón o alcohol al 70%. Asimismo, se deben lavar las manos después de toser o estornudar y no compartir alimentos, vasos y cubiertos con personas que tengan gripe. Se aconseja aislar a los pacientes con influenza en sus domicilios por siete días, para evitar contagiar sobre todo a niños y ancianos convivientes.