Continúa en grave estado la mujer que fue baleada por su ex pareja en Goya

Tamara Magalí Pereira la joven que había sido baleada la semana pasada por su ex pareja en la localidad de Goya, sigue internada en terapia intensiva en estado grave, aunque evolucionando bien con asistencia respiratoria. En tanto que el agresor aún no fue detenido.

Como se recordará este intento de femicidio ocurrió el jueves pasado en horas de la noche, sobre calle Yrigoyen al 350 en el barrio Villa Vital de esa localidad. Según fuentes policiales Sergio Osvaldo Contreras Saucedo, de 38 años, persiguió durante varias cuadras a su ex novia de 22 años y al llegar a aquella dirección efectuó varios disparos contra Tamara Magalí Pereira, quien quedó tirada en el suelo, rodeada de un enorme charco de sangre.

Luego la víctima fue trasladada al Hospital Zonal donde fue intervenida quirúrgicamente ya que presentaba tres impactos de bala, uno en el abdomen, uno en el tórax y uno en la cabeza y desde entonces permanece internada en terapia intensiva.

“Está evolucionando bien con asistencia respiratoria mecánica es muy posible que se haga una interconecta en Capital por una lesión del cráneo”. “Sigue habiendo riesgo de vida, porque las lesiones son importantes y de gravedad, pero tiene a su favor la juventud”, dijo a Radios Dos el director del Hospital Zonal, Raúl Martínez.

Más adelante señaló que tiene “muy buena evolución, porque es joven sin patologías previas, y eso es un plafón importante para su recuperación”. Estamos expectantes y encima de la paciente y en contacto con neurocirugía del Hospital Escuela, más que nada por la lesión de cráneo”, finalizó Martínez.

En tanto que Saucedo, ex pareja de la joven, sindicado como el autor del intento de femicidio hasta el momento permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.