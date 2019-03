Con abundantes datos oficiales, insistió en avanzar en sus tres ejes de gestión

Con un extenso discurso, el gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurado ayer el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura. El mandatario repasó sus tres ejes de gestión: desarrollo, modernización e inclusión social. Además, insistió en los objetivos para este año.

En su mensaje, Valdés hizo un abundante uso de datos oficiales para que los correntinos entendieran la magnitud del desafío que encara el Estado.

Sostuvo que “desarrollo es generar las condiciones para que florezca el trabajo, para que cada uno de los correntinos tenga la oportunidad de ganarse la vida con su esfuerzo propio. Y hay que generar las condiciones para los emprendedores locales y que los de otras latitudes puedan invertir en la provincia, y Corrientes en este tiempo ha hecho lo necesario para convertirse en un escenario lleno de oportunidades para las inversiones, de todo tipo y de todas latitudes”.

Aseguró además que “la modernización es un salto al futuro, es desarrollar comunicaciones y acciones que permitan situarnos en el mundo moderno; ahí está el conocimiento, y este proceso es un salto de calidad para los correntinos, que ahora tenemos la oportunidad de generar, producir y vender tecnología y conocimiento, esta es la oportunidad. En ello, la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) será una institución clave”.

Inclusión social, el tercer aspecto de la propuesta gubernamental de Valdés, “la base de ello es educar”, indicó, entendiendo que “el conocimiento abre puertas y oportunidades, la buena alimentación, los niños y jóvenes bien alimentados pueden desarrollar todo tipo de actividades e ir en busca de oportunidades”.

Agregó que “incluir es también darles oportunidades a los municipios de desarrollar infraestructura urbana que hace a la calidad de vida; cuando hablamos de incluir, lo hacemos desde los puntos más básicos de asistencia hasta el de generar oportunidades en cada área y estamento de una comunidad”.

Por otra parte, destacó como “un paso trascendente” el reclamo por las regalías de la represa hidroeléctrica Yacyretá, entre las que la provincia obtuvo $800 millones. Pero subrayó que “todavía no nos pagan lo que reclamamos, lo seguiremos haciendo al Gobierno nacional, no importa el signo político: que nos paguen a los correntinos lo qu corresponde”.

Aclaró que “igualmente somos agradecidos, ya que anteriormente se firmó un convenio con Yacyretá por disposición del presidente Mauricio Macri, que permitirá a las localidades de Ituzaingó, isla Apipé y Villa Olivari contar con obras por $900 millones en compensación por obras no realizadas aguas abajo de la represa”.