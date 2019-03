San Martín intentará frenar a San Lorenzo

La segunda presentación de San Lorenzo en Corrientes, durante la Liga Nacional de Básquetbol 2018-2019 será esta noche cuando visitará a San Martín. El encuentro dará inicio a las 21 en el Fortín Rojinegro con el arbitraje de Pablo Estevez, Rodrigo Castillo y Gustavo D’anna.

San Martín sostiene su actual campaña con un récord de 10 triunfos y 7 derrotas. Aprovechó el receso por la eliminatoria mundialista para realizar cambios en su plantel. Así, esta noche mostrará dos caras nuevas: el regreso de Ariel Eslava y el debut de Ricky Harris. Mientras que ya no está en la institución el serbio Milos Petkovic.

El ala pivote argentino se incorporó la semana pasada y desde entonces estuvo trabajado para acoplarse al plantel. Por su parte, el base o escolta estadounidense recién llegó en las últimas horas a Corrientes, estará a disposición del cuerpo técnico, pero habrá que ver si tiene minutos de juego.

Por su parte, si bien Zanzottera evoluciona satisfactoriamente de su lesión (desgarro) en el músculo glúteo mayor de su pierna derecha no está en óptimas condiciones y no podrá jugar esta noche.

El tricampeón de la Liga se mantiene al tope de las posiciones con 13 triunfos y 1 derrota. El pasado viernes, en el inicio de la gira por Corrientes le ganó de manera contundente a Regatas por 103 a 85 con la destacada actuación de Donald Sims (26 puntos).

En el historial de la Liga Nacional, San Martín y San Lorenzo se enfrentaron en 13 ocasiones con 5 victorias correntinas. En el único antecedente de la presente temporada, el 7 de enero en el Polideportivo Pando, el local ganó 114 a 77.

En el otro partido del día, en Concordia, Estudiantes será local frente a Quimsa de Santiago del Estero. El cotejo comenzará a las 21 en el estadio denominado “Gigante Verde”.