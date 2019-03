Stornelli no concurrirá a su indagatoria y volvió a recusar a Ramos Padilla

El fiscal informó mediante un escrito que no acudirá a las citaciones para declarar como acusado, hasta que queden resueltas las presentaciones que hizo para apartar al juez del caso, explicaron fuentes judiciales.

Además en otro escrito, volvió a recusar a Ramos Padilla, esta vez por haber develado detalles de la investigación cuando fue a una audiencia en la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso Nacional el 13 de marzo.

"La cosa es más que simple, innecesariamente ha ventilado prácticamente el total del proceso, violando las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal", advirtió el abogado de Stornelli, Roberto Ribas, en el escrito entregado al juzgado de Dolores.

El fiscal del caso de los cuadernos estaba citado a las 10 a declaración indagatoria en la causa por supuesto espionaje ilegal en investigaciones judiciales, en la que está detenido con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D Alessio.

Se trató de la segunda citación al fiscal, quien faltó a una primera convocatoria el 7 de marzo último.

Su defensa presentó un nuevo escrito para intentar apartar al juez del caso, aunque ya fue rechazado un primer intento y ahora debe decidir la Cámara Federal de Mar del Plata.

"La fatigosa y extensa exposición del 13 de marzo, se dedicó a contar en forma pública -no reservada- detalles totales del proceso a su conocimiento", advirtió.

En la recusación se sostuvo que "el secreto es total" en las investigaciones judiciales, aunque no estén bajo secreto de sumario, para "quienes no son parte en el proceso penal".

Ramos Padilla "no sólo suministró nombres y apellido sino detalles de todo tipo, incluso se atreve a poner frente a su micrófono aparatos reproductores de diálogos o conversaciones entre supuestos imputados".

"Todo esto, que no dudamos en señalar inusitado, se agrava cuando es un proceso recién iniciado, en el que falta recorrer un largo camino, pese a lo cual se han mencionado personas con liviandad e innecesaria premura", agregó la defensa de Stornelli en el escrito.

Estas personas "han quedado señaladas de por vida por quienes escucharon las opiniones" del juez "que salvo creerse el dueño de la verdad, no cuentan con el grado de rigurosidad penal que la ley exige", concluyó el fiscal.

Stornelli fue imputado en la investigación a raíz de su vínculo con el detenido D'Alessio, con quien aparece intercambiando mensajes vinculados a investigaciones y en reuniones.

Según uno de los denunciantes, el empresario Pedro Etchebest, D'Alessio le pidió dinero a cambio de evitarle una imputación por parte de Stornelli en la causa por los cuadernos de la corrupción.