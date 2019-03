La Sociedad Rural de Corrientes presentó Expoagro Ganadera

Del 14 al 18 de agosto se desarrollará en el predio ferial Riachuelo, la “Exposición Rural de Corrientes- Edición Expoagro Ganadera”, bajo la organización de la Sociedad Rural correntina y Exponenciar SA, la empresa que organiza Expoagro. En el marco de esta mega muestra, que se realizó la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, dirigentes de la Sociedad Rural de Corrientes lanzaron oficialmente la feria de Riachuelo.

La presentación oficial de la muestra se realizó en Expoagro 2019, donde el presidente del directorio de Exponenciar SA, Alberto Marina, adelantó que “queremos comunicarles un acuerdo que Exponenciar, como sociedad gestora de Expoagro, de Alimentar y Caminos y Sabores, ha incorporado ahora la gestión junto a la Sociedad Rural de Corrientes de lo que pretendemos sea la Rural más importante del NOA y NEA, donde hicimos un acuerdo de largo plazo; y ésta que vamos a hacer en agosto será la primera edición. La Rural de Corrientes va a contar desde ahora con todo el apoyo de Exponenciar, Grupo Clarín y La Nación”.

Marina resaltó que, por su ubicación, Corrientes es un lugar estratégico donde el movimiento ganadero es el más importante del país, además de tener el compromiso de las principales razas ganaderas como Brangus, Braford y Brahman. “Hay una comunión de intereses que hacen que tengamos los mejores augurios para este emprendimiento”, remarcó el presidente de Exponenciar.

A su turno el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Maximiliano Mantilla comenzó por agradecer a Exponenciar por sumarse a esta iniciativa “por haber pensado en nuestra Exposición y aceptado el desafío de trabajar y crecer junto con nosotros”.

Paralelamente remarcó la trascendencia que le da Corrientes a la actividad ganadera y la importante cantidad de muestras que tiene el sector en la provincia: “Como dice nuestro logo, somos cuna de la primera estancia argentina, sede de varios eventos de trascendencia productiva, como la muestra nacional de la raza Braford, la exposición nacional de la raza Brahman y el lugar donde se realiza una de las concentraciones mundiales más grandes de la especie bubalina. En ese sentido, nos han elegido para ser sede del Congreso Mundial de Brangus y Exposición Internacional de la raza, del 20 al 24 de abril de 2020”.

Para 2021 también está programada la realización del Congreso Mundial de la raza Braford en Corrientes.

En este punto, el presidente de la Sociedad Rural correntina destacó que “estos logros, que nos enorgullecen, a la vez nos obligan a redoblar los esfuerzos en la búsqueda de cumplir todos estos objetivos. Es allí donde la vinculación con una empresa de la experiencia y prestigio de Exponenciar va a jugar un papel clave en el camino que va a transformar a la Sociedad Rural de Corrientes en una muestra que trascienda los límites de la frontera nacional para transformarse en un evento internacional”.

Para cerrar Mantilla agradeció el permanente acompañamiento de los productores, cabañeros, empresas comerciales, asociaciones de criadores y casas consignatarias.

Por su parte, el ex presidente y actual vocal titular de la Asociación Argentina de Brangus, Martín Goldstein, comentó que “hoy son épocas en las que hacer cosas solos es muy difícil y no podemos dejar de hacerlas, porque es nuestra pasión la ganadería. Con la Rural de Corrientes, que es decir una tradición ganadera de generaciones y ganaderos apasionados, más la experiencia de Exponenciar, con el apoyo de dos grandes medios como La Nación y Clarín, y con la presencia de las razas Braford, Brahman y Brangus, yo diría que esto no puede salir mal”.

El último integrante de la mesa de presentación de la “Exposición Rural de Corrientes-Expoagro Ganadera” fue el vicepresidente primero de la Asociación Braford Argentina, Luis Magliano, quien expresó que este es un proyecto que se viene trabajando desde hace tiempo y que “seguramente el subtítulo para esta muestra podría ser la ‘Expo de Primavera del NEA’. Me parece que es un desafío importante para nosotros como Asociación, principalmente porque Braford tiene una presencia muy importante en Corrientes”.

Para 2021 también está programada la realización del Congreso Mundial de la raza Braford en Corrientes.

En este punto, el presidente de la Sociedad Rural correntina destacó que “estos logros, que nos enorgullecen, a la vez nos obligan a redoblar los esfuerzos en la búsqueda de cumplir todos estos objetivos. Es allí donde la vinculación con una empresa de la experiencia y prestigio de Exponenciar va a jugar un papel clave en el camino que va a transformar a la Sociedad Rural de Corrientes en una muestra que trascienda los límites de la frontera nacional para transformarse en un evento internacional”.

Para cerrar Mantilla agradeció el permanente acompañamiento de los productores, cabañeros, empresas comerciales, asociaciones de criadores y casas consignatarias.

Por su parte, el ex presidente y actual vocal titular de la Asociación Argentina de Brangus, Martín Goldstein, comentó que “hoy son épocas en las que hacer cosas solos es muy difícil y no podemos dejar de hacerlas, porque es nuestra pasión la ganadería. Con la Rural de Corrientes, que es decir una tradición ganadera de generaciones y ganaderos apasionados, más la experiencia de Exponenciar, con el apoyo de dos grandes medios como La Nación y Clarín, y con la presencia de las razas Braford, Brahman y Brangus, yo diría que esto no puede salir mal”.

El último integrante de la mesa de presentación de la “Exposición Rural de Corrientes-Expoagro Ganadera” fue el vicepresidente primero de la Asociación Braford Argentina, Luis Magliano, quien expresó que este es un proyecto que se viene trabajando desde hace tiempo y que “seguramente el subtítulo para esta muestra podría ser la ‘Expo de Primavera del NEA’. Me parece que es un desafío importante para nosotros como Asociación, principalmente porque Braford tiene una presencia muy importante en Corrientes”.