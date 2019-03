Ituizangó: inauguraron obras en dos escuelas y anunciaron más inversiones

Se inauguraron ayer obras en dos escuelas de Ituzaingó, oportunidad en la que el gobernador Gustavo Valdés anunció que se avanzará con otras mejoras edilicias para la educación en su ciudad natal.

En la tarde de este miércoles, el primer mandatario estuvo en la Escuela Nº 74 “General Matías de Irigoyen” participando de la celebración de sus 75 años de fundación. También acompañó el intendente Eduardo Burna y la ministra de Educación, Susana Benítez. La institución educativa se encuentra en el paraje La Florida, sobre la Ruta Nacional 12 y a 10 kilómetros de Ituzaingó.

Al inicio del acto se entonó el Himno Nacional Argentino en español y en guaraní, y a continuación el sacerdote Carlos López bendijo las nuevas instalaciones.

El primer mandatario Gustavo Valdés, al hacer uso de la palabra, reafirmó que “el rol del Estado es buscar la igualdad de oportunidades y que todos podamos tener la misma oportunidad de recibir los conocimientos, por eso tenemos que seguir apostando a la educación pública en la Argentina” y remarcó que “ese rol central lo tiene hoy la Escuela 74 en esta zona y que está siendo alimentado de lo que era el ex barrio Matadero, lo que era el ex zoológico y tal vez la zona más discriminada que tenía nuestro pueblo largo”.

Además, remarcó el esfuerzo y la lucha de los docentes que pasaron y los de hoy, y agregó que “hoy casi 500 alumnos estudian en esta escuela, y cómo no hacer la más justa de las inversiones que es invertir en lo que hoy hicimos tal vez modestamente” y que justamente por eso “tomé la determinación como gobernador de la Provincia, que vamos a estar sustituyendo las placas que hoy vemos de la Escuela 74, vamos a estar invirtiendo en un salón de usos múltiples, un playón deportivo, 6 aulas, comedor, con 1.050 metros cuadrados por un monto de 40 millones de pesos”.

En la oportunidad, se habilitaron tres aulas con sus pupitres, armarios, pizarrones, escritorios y accesorios para el desempeño de los alumnos, más un depósito y cuatro baños, para niñas, niños, discapacitados y maestros. También se entregó una computadora con impresora, botiquines, materiales didácticos, elementos deportivos, útiles escolares y elementos para la institución.

Disciplinas

Después, las autoridades se trasladaron al colegio secundario del barrio San Jorge, donde se inauguró el playón deportivo. El espacio cuenta con cancha de básquet con sus respectivos aros y balones, cancha de fútbol 5 con sus arcos y pelotas, y cancha de vóley con sus redes y pelotas para su práctica.

valdés fue recibido por el rector de la institución, Walter Gómez, quien al momento de su discurso agradeció el esfuerzo de la Provincia por proveer a esa importante barriada de un lugar propicio para la práctica de deportes. El intendente de Ituzaingó remarcó el impecable estado del establecimiento que fue entregado un año atrás y sugirió que sigan cuidando del mismo modo el playón deportivo para la conservación de “esa magnífica obra”.