Susto por un cortocircuito en Liceo Ferré, a casi cuatro años del incendio

En el Colegio Secundario “General Pedro Ferré”, el miércoles cuando el reloj marcaba las 21.15, una explosión proveniente del segundo piso alertó al docentes de la nocturna que, provistos de matafuegos, sofocaron las chispas que se estaban gestando en el tablero eléctrico.

En esa misma planta, hace casi cuatro años, una situación similar derivó en un importante incendio que afectó a cinco aulas, sin embargo en esta oportunidad las llamas se pudieron apagar a tiempo.

De hecho, tras controlar el incidente, la comunidad educativa desalojó el establecimiento y se suspendieron las clases de la mañana del jueves hasta que se arregló el desperfecto. Por lo tanto, las actividades áulicas se retomarán hoy con total normalidad en ambos turnos.

Desde la institución tomaron todos los recaudos, sobre todo porque queda latente el temor dado que en julio se cumplirán cuatro años de aquel incendio que afectó a cinco salones.

“Nos informaron del incendio y todos nos asustamos, sin embargo, esta vez sólo fue un susto. A diferencia del 2015, en esta oportunidad el cortocircuito se originó en horas de clase y por ese motivo los profesores pudieron sofocar el fuego a tiempo”, expresó a El Litoral la vicerrectora del colegio, Alejandra Esquivel.

Dicho esto, agregó que “el cortocircuito se produjo en el tablero ubicado en el ala este del segundo piso del colegio. Se sofocó por el accionar rápido de los docentes que acudieron con matafuegos, y por prevención todos se retiraron del edificio. Luego del incidente, se informó de lo ocurrido a la supervisora, que se puso en contacto con la directora de nivel y el miércoles por la noche se decidió suspender las actividades académicas de la mañana del jueves. Por prevención, preferimos que no hubiera movimiento hasta tanto se analizara la gravedad de los daños, hasta que finalmente se realizaron los arreglos. Al parecer, solo fue un susto”, contó a El Litoral la vicerrectora del turno tarde de la escuela, Alejandra Esquivel.

A primera hora de la mañana del jueves, referentes de Mantenimiento Escolar inspeccionaron las conexiones eléctricas e hicieron los arreglos generales con la promesa de un segundo examen exhaustivo de las instalaciones.

Es que una instancia inicial surgió la hipótesis de que el cortocircuito se habría originado por una sobrecarga empujada por el consumo energético, no obstante, esto fue puesto en tela de juicio, ya que durante la semana no se utilizaron los ventiladores ni los aires acondicionados.

Antecedente

Hace casi cinco años atrás, también en el segundo piso del Colegio Ferré, una chispa en el cableado eléctrico se propagó de inmediato por el cielorraso, dañando a cinco aulas de la institución.

Tras ese siniestro se hicieron los arreglos pertinentes, pero lo cierto es que el último cortocircuito volvió a suscitar preocupación en la comunidad. En este sentido, Infraestructura Escolar llevó tranquilidad ya que realizaron los arreglos generales. De todas maneras, para garantizar seguridad, aseguraron que harán exámenes más profundos en el tablero y en la conexión eléctrica en general. De hecho, participó de la inspección el arquitecto que diseñó la obra tras el incendio del 2015.

Además, en varias instituciones educativas llevan adelante arreglos en las instalaciones eléctricas debido a que se trata de conexiones muy viejas o sobrecargadas.

En este sentido, el director de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, comentó que se hacen reparaciones en las instalaciones eléctricas de varios establecimientos.