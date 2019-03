La mataron a golpes por no decir “mamá”

Gabriel esperaba afuera del salón el comienzo de la primera audiencia del juicio por el brutal asesinato de Priscila Leguiza, su hija de 7 años. Silvia Beatriz Lafuente (37) ingresó por una puerta lateral esposada y custodiada. Pablo Verón Visconti (35), su pareja, entró por el mismo lugar. Los dos están acusados de haberla matado a golpes en la cabeza.

Según las pericias, a la nena la mataron a golpes en la cabeza. Luego, la prendieron fuego en una parrilla. Una cámara de seguridad detectó cuando llevaban su cadáver en un cochecito hasta un arroyo cercano a su casa, en Quilmes, adonde lo descartaron.

La brutalidad del caso conmovió al país en 2014. Desde entonces, su padre exige justicia. “Estoy esperando la sentencia. Quiero que paguen lo que le hicieron a mi nena. Me siento destruido, a mi hija nadie me la va a devolver”, se lamentó Gabriel, mientras le temblaba la voz. Consultado por Clarín, afirmó: “Hasta que no dicten la pena, mi nena no va a poder descansar en paz”.

Ya dentro de la sala de audiencias en la que se realiza el juicio, Gabriel relató al Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Quilmes cómo era la relación de su hija con la madre, de quien él estaba separado. “Silvia hacía visitas relámpago, casi no la veía. La nena decía ‘ella no es mi mamá, nunca la vi’”, sostuvo. El momento más crudo llegó cuando recordó cómo reconoció el cuerpo de su hija. “Silvia había denunciado en la comisaría que la nena había desaparecido. Una noche tocan la puerta y cuando salgo me encuentro con muchos patrulleros. Me di cuenta de que algo andaba mal”, señaló el padre de Priscila.

Lo llevaron directamente a la morgue. “Me preguntaron si estaba dispuesto a reconocer el cuerpo de una nena, que podría ser mi hija. No bien abrieron la bolsa me di cuenta que era ella. Había una persona que me preguntó si estaba seguro. Tenía el cuerpo lastimado y con quemaduras. Pero le dije que era ella, ¿cómo no iba a saber que era mi hija si yo la crié?”, apuntó angustiado.

Según indicó, los hermanos de la víctima fueron testigos del crimen y dieron detalles de los maltratos que sufría la nena. “Amenazaron a los chicos para que llevaran el cuerpo al arroyo. Me contaron que siempre le pegaba a Priscila. Le pegaba porque ella la llamaba por su nombre y no le decía ‘mamá’”, contó.

Los resultados de la autopsia que realizó la morgue de Ezpeleta determinaron que Priscila murió tras recibir varios golpes en la cabeza. Según los investigadores, encabezados por el fiscal Carlos Riera, la mamá y el padrastro de la nena trataron de hacer desaparecer el cuerpo. Lo intentaron quemar en una parrilla de la casa. Como no pudieron, lo llevaron dentro de una bolsa en un carrito de bebé, hasta el arroyo Las Conchillas, ubicado a 800 metros de la casa familiar.

Las imágenes de la pareja, con dos hermanitos de Priscila y un adolescente caminando hacia el arroyo, quedaron grabadas en una cámara de seguridad de una estación de servicio.

El video muestra que Verón llevaba en brazos a un hermano menor de Priscila, mientras que Lafuente hablaba con otro de los hermanos. Además, se observaba a un adolescente, sin remera, que trasladaba el cuerpo dentro de un carrito de bebé.