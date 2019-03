El casco del soldado Rafael, una reliquia que traerán de Inglaterra

Gustavo Lescano

“Hola, leí una nota que le hiciste a Félix Barrios, el hermano de Rafael Barrios, un soldado caído en Malvinas. Yo quería contactarlo para entregarle el casco que Rafael usó en la guerra y que lo adquirí en una subasta, acá en Londres. ¿Tendrías el teléfono de él para avisarle?”. La información fue aportada el lunes pasado con un llamado a la Redacción de El Litoral y estuvo a cargo de Matías Picchio, un argentino que hace tiempo está radicado en Europa, pero que con frecuencia regresa al país para visitar a sus familiares. Vio en el archivo web el artículo sobre el ex combatiente correntino y decidió buscar al hermano, Félix, quien vive en Corrientes.

Picchio explicó el caso sin muchos rodeos y con un tono particular, a partir de un raro mix entre el castellano natal y el inglés británico que adquirió después de tantos años de vivir en tierras lejanas. Luego, munido ya del número de teléfono del hermano del malvinero, se contactó con él y llegaron a un acuerdo: cuando, en pocos días más, Matías arribe a la Argentina se encontrarán en Buenos Aires para concretar la entrega del casco con el que Rafael combatió en Malvinas y que fuera rescatado en una subasta en Inglaterra.

“Sentí una gran alegría cuando me lo dijo: es sin dudas una reliquia. Me emocionó mucho saber del caso”, contó Félix acentuando cada palabra para evitar que la emoción cortara su voz.

“En principio me dijo que la intención era venir a Corrientes con el casco, pero como se le hará imposible por falta de tiempo, nos encontraremos en Buenos Aires. Será increíble. Cuando me mandó unas fotos y vi el casco me puse muy contento: pensé en mamá, papá y en mi hermano”, destacó.

Rafael es un ex combatiente correntino que falleció en la guerra de 1982 y su cuerpo quedó en las islas. El año pasado, este fue uno de los casos analizados en el marco del programa de identificación de los restos inhumados en el cementerio de Darwin, en tumbas NN con una frase en la lápida: “Soldado sólo conocido por Dios”. Sin embargo, los análisis de ADN de las muestras tomadas a su familia, dieron negativo en una primera fase del proceso identificatorio.

A pesar de esto, Félix mantiene firme la esperanza de poder saber algún día qué sucedió con el conscripto nacido en Ramada Paso. De esto trataba la nota que hace un año se publicó en El Litoral y sobre la cual el último lunes hizo referencia Picchio.

“Ya me contacté con una persona que me esperará y acompañará en Capital Federal para recibir el casco de Rafael. Incluso, gente que me aprecia mucho me confirmó hace horas nomás que ya tiene reservado los pasajes para que pueda viajar”, resaltó emocionado el hermano del héroe de Malvinas.

“Tengo muchos proyectos para homenajearlo a partir de contar con este casco”, indicó Félix y describió el plan como si fuera un arquitecto. Señaló que frente a su casa de las 250 viviendas del barrio Piragine Niveyro, piensa levantar un monumento vidriado para destacar el casco de Rafael y sumar las medallas que recibió en su homenaje. “Si Dios quiere y él me acompaña, podré hacerlo. Para lo cual, quien quiera brindarme ayuda, con gusto la aceptaré”, acotó.

El héroe

Rafael nació y se crió en Ramada Paso, cerca de la localidad de Itatí. Era el mayor de siete hermanos y cuatro hermanas. De joven trabajó en la chacra familiar y luego realizó tareas de albañilería en pueblos del Norte de la provincia, hasta que en 1982 le tocó el servicio militar. En Malvinas luchó hasta el final y fue uno de los 649 argentinos muertos en el conflicto bélico.

“Nos acordamos de él todos los días y los 2 de abril son muy especiales: es un recordatorio muy triste en el corazón, pero muy fuerte en el alma, con la frente levantada, porque entregó su vida por la Patria”, indicó Félix.

“Así lo recordamos todo el año y siempre le estoy rezando a mi Virgencita por su eterno descanso, en paz, y para que podamos continuar la búsqueda e identificación de su cuerpo. Todavía quedan unos diez casos por analizarse”, concluyó con la esperanza intacta, pero también con una alegría al saber que pronto recibirá una reliquia para seguir perpetuando la memoria del soldado correntino caído en Malvinas, su hermano Rafael.