“Ganamos y seguimos dependiendo de nosotros”, dijo Yoel Badaró

Un gol de Yoel Badaró cerca del final definió el partido que Ferroviario le ganó el domingo 1 a 0 a Cambá Cuá, para posicionarse de la mejor manera de cara a la clasificación a la fase eliminatoria del torneo Regional Federal Amateur.

“Sabíamos que el partido iba a ser cerrado, que teníamos que jugar los noventa minutos, y así fue. Me tocó convertir a mí, como le podía haber tocado a otro compañero, lo importante es que Ferro consiguió el triunfo que tanto necesitaba, ya que hace tres fechas no se nos venía dando”, señaló al final del encuentro el defensor “verdolaga”.

Como no podía ser de otra manera, en un encuentro chato, trabado y con mucha pierna fuerte, la jugada en la que llegó el desequilibrio fue de pelota parada, tras un centro de Escalante. “Lo vi salir al arquero, pero por algún motivo se quedó en el camino, la pelota me llegó estando sólo, y alcancé a peinar para desviarla”, explicó.

Badaró agregó que “antes de salir a la cancha dijimos que podíamos jugar mal o bien, pero que se tenía que plasmar lo que cada uno es como jugador. Se notó que estuvimos atentos, fuimos a cada pelota como la última, y por suerte pudimos ganar”.

Acerca de la importancia de los tres puntos pensando en la siguiente instancia, el futbolista manifestó: “Sabíamos que si empatábamos teníamos chances matemáticas, pero que si ganábamos íbamos a seguir dependiendo de nosotros. Gracias a Dios se nos dio, y ahora tenemos que ganar de local (ante Mandiyú) para clasificar”.

En el final del juego hubo una gresca entre varios futbolistas que terminó con la expulsión de dos jugadores de Cambá Cuá (Valdovinos y Herrera, a los que se sumó después Montiel) y De Souza por el lado de Ferroviario.

“Lamentablemente son cosas que pasan, y nosotros también lo pagamos caro porque Brasil (por De Souza) es un jugador clave para el equipo. La verdad es que no hizo nada y salió expulsado, pero tenemos un plantel largo y al que le toque jugar sabemos que va a dar al ciento por ciento”, dijo Badaró, quien indicó que “ante Mandiyú tenemos que estar atentos como ante Cambá Cuá, para que no nos sorprendan como el partido anterior”.