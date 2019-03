Boca Unidos busca cortar una racha impensada que dejó sus secuelas

Boca Unidos intentará esta tarde ante Desamparados de San Juan conseguir una victoria que le permita terminar con una racha negativa que ya lo dejó sin chance de acceder al Pentagonal Final donde se definirá el primer ascenso del torneo Federal A.

El partido, correspondiente a la quinta fecha, antepenúltima del octogonal B, se jugará desde las 19 en el estadio del club aurirrojo y será arbitrado por el tucumano Nelson Bejas.

Cuando al inicio de la semana se especulaba con el regreso de Cristian Núñez y un par de modificaciones más obligadas, el técnico Carlos Mayor pateó el tablero, metiendo seis variantes respecto al equipo que viene de caer 2 a 0 en su visita a For Ever.

La mitad de los cambios son ineludibles y otros tantos tienen su explicación en motivos técnico tácticos. En la línea de tres no podrán estar el capitán, Leonardo Baroni, quien llegó a las cinco amonestaciones y deberá purgar una fecha de suspensión, y Oscar Carniello. El rafaelino se alistó el jueves como titular en la práctica de fútbol, pero luego acusó una molestia en la zona lumbar que lo dejó afuera de los concentrados.

En lugar de ambos ingresarán Ariel Morales y Gustavo Mbombaj, bajando Alejandro Leani a posición defensiva.

La mitad de la cancha también tendrá otras dos caras nuevas. Después de dos fechas en la que estuvo relegado al banco de suplentes por bajo rendimiento regresará a la titularidad Martín Ojeda, quien suplantará a Ataliva Schweizer, en tanto que Matías Espíndola ingresará por Fabio Godoy, que se recupera de una lesión muscular.

En tanto que en la delantera, Núñez ingresará por Julo Cáceres (luego de jugar dos partidos como titular para este encuentro no fue citado) y Nicolás Ledesma volverá por primera vez este año a la formación principal tras la operación en la rodilla, desplazando al banco a Antonio Medina.

Con la posibilidad trunca de ingresar entre los cinco que definirán el primer ascenso, Boca Unidos debe apostar todo a sumar la mayor cantidad de puntos en los tres partidos que le restan en el octogonal para ordenarse de la mejor manera en el reposicionamiento y así definir de local en las distintas fases eliminatorias que determinarán el segundo ascenso.

El rival también mueve

Desamparados llega a Corrientes como uno de los escoltas del sólido puntero, Estudiantes de Río Cuarto. El “víbora” es uno de los tres invictos de la zona B, y con relación a la formación que viene de igualar en San Juan frente a la “crema”, el técnico Víctor Andrada realizará cinco modificaciones.

Emanuel Décimo y Wilson Albarracín ingresarán en lugar de los expulsados Jonatan Lastra y Pablo Jofré. Michel García sustituirá a Silvio Prieto, quien no viajó por un problema personal. Las otras variantes serán en el medio, entrando Nicolás Sottile por Marquevich y Leonel Pietkiewicz por Ariel Sánchez. Además, Gerardo Corvalán regresará a la mitad de la cancha, según informó el diario El Zonda.