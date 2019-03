Cambá Cuá y Vilelas juegan mano a mano con la ilusión de clasificar

Se cierra la fase de grupos del Torneo Regional Federal Amateur. Por la zona 3 en cancha de Chaco For Ever se disputará un partido que puede definir una clasificación o dos eliminaciones: se enfrentarán el local, Defensores de Vilelas, y Cambá Cuá, ambos con 9 puntos al cabo de las nueve fechas previas.

El juego correspondiente a la décima jornada está programado para las 16 con referato de Ramón Guzmán de Sáenz Peña.

Para el capitalino Cambá Cuá está latente la posibilidad de clasificarse como segundo del grupo, detrás de Curupay (ya se aseguró el primer lugar con 16 puntos). Para ello deberá vencer a Defensores y esperar que Ferroviario (10) no triunfe en su partido contra el ya eliminado Deportivo Mandiyú (4). Las misma chance se le presenta al elenco de Vilelas en cuanto al segundo puesto.

También existe la variante de que tanto el Rojo o su rival consigan un boleto como uno de los mejores terceros de las zonas conformadas por cinco equipos. Para ello, en caso de un triunfo de Ferroviario, deberán ganar su propio compromiso y esperar la suerte de Nacional de Puerto Piray, con 11 unidades en la zona 1 (recibe a Pipo Sporting), y de Comunicaciones de Mercedes y Central Goya, con 10 puntos en la zona 2 y quienes hoy se enfrentan entre sí (un empate entre mercedeños y goyanos bastará para que Cambá Cuá o Defensores se clasifiquen, siempre que ganen su partido).

En Cambá Cuá, el director técnico Walter Zacarías se vio obligado a rearmar la defensa tras perder por suspensión a tres centrales (Arnaldo Valdovinos, Víctor Montiel y Hugo Herrera, todos expulsados frente a Ferroviario). Además, el entrenador realizará modificaciones de mitad de cancha hacia adelante, en su búsqueda por conseguir un triunfo en Resistencia.

Por parte del local, Defensores, en la semana asumió Miguel Duarte como director técnico en reemplazo de Santiago Ojeda. Si bien el flamante DT realizará algunos retoques al equipo, mantendrá una formación similar a la que venía jugando para “Defe”.