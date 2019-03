Fijan finalización de los interinatos a término

A través de la Disposición N° 0531/19 del 19 de marzo, la Dirección General de Enseñanza Privada de Corrientes dio por finalizada la figura de los interinatos a término. De esta manera, se otorgaría mayor estabilidad laboral a los docentes del sector privado.

“Después de un tiempo de luchas, Sadop celebra con el colectivo docente el fin de los interinatos a término en todos los colegios privados de Corrientes”, expresaron desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados de Corrientes (Sadop).

El secretario general de Sadop, Daniel Ayala, expresó que se trata de una figura “que no existe en la docencia”, sino más bien se empleó de facto para establecer como una suerte de período de prueba. “En el sistema sólo hay docentes titulares y docentes suplentes. Si es suplente, el docente cuenta con todos los beneficios sociales de un titular hasta que este se reintegre, como obra social, descuento jubilatorio y vacaciones pagas”, explicó el representante gremial. En tanto, en el sector estatal existe la figura del interino, pero se trata cuando existe una vacante de un cargo titular y aún no se define por concurso.

Sin embargo, con el interinato a término se propiciaban condiciones de inestabilidad laboral, ya que se establecía que el docente era un trabajador temporario, en muchos casos, sin beneficios sociales. Según informaron desde el sindicato, los trabajadores de la educación que se encontraban en esta situación, no cobraban sueldo durante los meses de enero y febrero, por lo que ese hecho tendería a cambiar.

“Era un problema para los docentes y sus familias, porque son sostenes de sus hogares”, indicó a El Litoral el sindicalista. Este, a su vez, celebró la decisión de la Dirección General de Enseñanza Privada, que tomó la determinación de avanzar con dicha medida.