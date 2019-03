Cumbre de dirigentes radicales ratificó alianza pero pidió un viraje económico

Si bien no hubo un pronunciamiento orgánico, dado que es potestad de la Convención Nacional de la UCR, lo cierto es que los principales dirigentes del radicalismo, entre ellos su presidente, coincidieron en reiterar el apoyo a la alianza gobernante. Sin embargo, expresaron un crítico documento respecto de la situación económica, solicitando cambios en la política tarifaria y de crédito.

Los gobernadores del sello de Yrigoyen y dirigentes nacionales se reunieron ayer en Corrientes, donde analizaron el mapa político de cara a las elecciones 2019. El andamiaje fue uno de los temas que abordaron los gobernadores, autoridades y dirigentes de la UCR nacional en el Hotel de Turismo de Corrientes. Gustavo Valdés fue anfitrión de sus pares de Jujuy, Gerardo Morales; de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien, además, preside el Comité Nacional; y del vicegobernador de Buenos Aires, Daniel Salvador.

Además, estuvieron representantes del bloque radical en el Congreso, como así dirigentes locales, entre ellos, el presidente del Comité Provincial, Ricardo Colombi.

Los mandatarios pidieron en conferencia de prensa bajar las expectativas de las resoluciones de las conversaciones de esta mesa, dado que es habitual que cada mes se reúnan para trazar estrategias. Sin embargo, la mirada se había posado en este encuentro luego de varios signos de tensiones, entre ellos, una posible candidatura radical para las Paso presidenciales desde el propio bastión de Macri.

Producto de este encuentro, la UCR nacional emitió un documento en el cual señalan la necesidad de respaldar la alianza gobernante y discutir las candidaturas cuando sea oportuno. Sin embargo, también solicitaron al Gobierno nacional que modifique la política de tarifas y el acceso de las pymes a crédito (ver página 4).

El escenario pareciera disímil entre los propios radicales. Ayer varios dirigentes enfatizaron su apoyo al presidente Mauricio Macri, al ser consultados por la prensa, otros señalaron la necesidad de consolidar la sociedad, y al mismo tiempo aclararon que la Convención Nacional es soberana en la definición de la alianza. No obstante, todo parecería indicar que la UCR, al menos de manera orgánica, ratificaría su pertenencia a Cambiemos.

“No hay otro camino”, dijo ayer Gerardo Morales en conferencia de prensa. Más allá del panorama en las presidenciales, la UCR nacional, además, analizó el mapa político en el país. Buscan frenar una interna en Córdoba y avanzarán con estrategias locales, dado que intentarán mantener y ensanchar la estructura gubernamental en las provincias y en los municipios. El primer turno fue en La Pampa, donde en las primarias el radical Daniel Kroneberger se impuso sobre el ex secretario de Deportes de la Nación y referente del PRO, Carlos Mac Allister.

Para el presidente de la UCR provincial, el candidato natural es Mauricio Macri. “Las Paso es un gasto innecesario”, expresó ayer Colombi. “Creo que el radicalismo no debería presentar un candidato (presidencial)”, dijo el ex gobernador de Corrientes por radio, aunque aclaró que se trata de su punto de vista.

Para el diputado nacional por Tucumán, José Cano, “no hay dudas” de la pertenencia de la UCR a Cambiemos. El radicalismo cuenta con 500 intendentes en la geografía nacional que integran la alianza y sería cosa de “trasnochado” pensar en romper sociedad.

Para Salvador tampoco hay dudas. “La Convención va a en ese camino, después iremos viendo”, expresó el vicegobernador de Buenos Aires. El otrora compañero de fórmula de María Eugenia Vidal confirmó que no desdoblar las elecciones “fue la mejor decisión”, ya que ratifica el compromiso con el titular el Ejecutivo nacional.

Luego, en conferencia de prensa, Cornejo pidió bajar las expectativas de los resultados de la deliberaciones. “Los tres gobernadores del radicalismo nos juntamos habitualmente. Evaluamos la marcha del gobierno y de la economía, de los procesos sociales que atraviesa la Argentina, los desafíos que atraviesa Cambiemos”, expresó el presidente de la UCR nacional.

“No será aquí la definición del resultado de una estrategia de nuestro partido, y si tenemos que discutir lo haremos al interior de Cambiemos”, manifestó. “De esa deliberación escucharemos, intercambiaremos aspectos de lo electoral, como un cronograma de elecciones”, señaló. En ese sentido, el repaso sería provincia por provincia. En la mayoría irán como candidatos a Gobernador o a intendentes dirigentes radicales pertenecientes a Cambiemos porque, según expuso el mandatario de Mendoza, son “los que mejor performance tienen en las encuestas”.

La intención de repetir el esquema de 2015 fue tajante en el caso de Cornejo. “Creemos que las razones que dieron origen a la coalición Cambiemos en 2015 siguen vigentes, porque sigue el peligro de retroceder al populismo que tanto mal hizo”, dijo el mandatario. “El pasado sigue vivo”, enfatizó en referencia indirecta al peronismo.

“Están muchos de los mismos problemas, la inflación, una economía que no está sana. Si bien vale una autocrítica, esas mismas razones nos alientan y nos señalan que de la misma forma, que en 2015, creemos que Cambiemos es el mejor vehículo para ofrecer representatividad a la Argentina”, expresó el mendocino.

El presidente de la UCR nacional consideró que es necesario redoblar el desafío. Coincidió con Macri, en su discurso inaugural de sesiones ordinarias, que en 2015 “habían cosas peores”, entre ellas, “una política exterior cerrada al mundo”.

“Tener un sistema institucional donde funciona la división de poderes es un avance sustantivo en Argentina”, señaló el mandatario. Cornejo, quien también expuso que la “lucha contra la corrupción” es “un activo de Cambiemos”. Además, reivindicó la lucha contra el narcotráfico.

Morales, a su vez, señaló en conferencia de prensa, que la Convención Nacional se realizará a fines de abril o principios de mayo. Esta ratificaría su pertenencia a la alianza que lidera Macri.

Algunos marcaron la posibilidad de reclamar espacios de gestión en el gabinete nacional. Colombi, por su parte, expuso que será “más inteligente discutir la participación en un gobierno integral. No es una cuestión de reclamar, sino de fijar cinco o diez acciones de gobierno para el próximo periodo, para buscar entendimiento”. “No vamos a hacer nada que debilite al Presidente. Si hay que discutir lo haremos en el interior de Cambiemos”, expuso Morales quien va por su reelección. En Corrientes, Valdés afrontará sus primeras legislativas el 2 de junio.

“Vamos a tomar decisiones, como nos caracteriza al radicalismo nacional y será a través de la Convención”, dijo Valdés al cierre de la conferencia de prensa. El mandatario, a su vez, señaló que el rumbo actual es el más adecuado para el país. “Hay que hacer las cosas que se deben hacer, aunque duelan pero si es para el beneficio de los argentinos”, manifestó.