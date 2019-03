Garantizan el servicio de transporte urbano local

La situación de la firma Ersa en la provincia de Santiago del Estero, donde dejó de prestar servicio y se declaró en concurso de acreedores, encendió el alerta en la Capital ante posibles consecuencias negativas en el sistema de colectivos urbanos que la empresa explota en la ciudad. Desde la Municipalidad explicaron que hasta el momento no fueron notificados de ninguna modificación en cuanto a la prestación local y que la circulación de las 20 líneas y 18 ramales que cuenta Ersa se encuentra garantizada, aunque continuarán vigilando de cerca la situación de la empresa.

Anteriormente Ersa señaló que se encuentra atravesando por una situación financiera crítica por factores como la devaluación del peso argentino, la disminución de los subsidios nacionales, el aumento de costos, el atraso del cuadro tarifario 2018 y la merma en la cantidad de usuarios, entre otros.

Ante la situación financiera complicada que argumentan desde la firma Ersa (que posee la explotación del 80% del servicio de transporte urbano local), desde la Municipalidad capitalina explicaron la situación de la empresa prestadora. “Fuimos notificados que Ersa entró en concurso de acreedores debido a que la empresa presta servicios en la ciudad y se debe informar a todas las jurisdicciones donde trabaja la firma. Como fuimos notificados nos constituimos judicialmente como acreedores privilegiados debido a que la empresa cuenta con deudas, sobre todo por las multas que se acumularon el año pasado por sanciones en los períodos de retención del servicio”, explicó en diálogo con El Litoral el secretario de Seguridad y Movilidad Urbana de la Municipalidad, Jorge Sladek.

“También nos explicaron que se trata de una problemática jurisdiccional que no tiene injerencia en Corrientes ni se ve afectado el servicio para la ciudad. Si bien estamos en alerta ante cualquier problema, hasta el momento no fuimos notificados y no habrá cambios en la prestación urbana”, expresó el funcionario municipal.