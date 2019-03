Valdés rubricó convenio de promoción turística con sus pares de Mendoza y Jujuy

Pasadas las 20,20 los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Jujuy, Gerardo Morales; y el secretario de Gobierno de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, cortaron cintas de la primera etapa y puesta en valor del Centro de Interpretación del Chamamé y el Carnaval, ubicado frente al Palacio Municipal. Luego, rubricaron un acuerdo tripartito de promoción del turismo entre las tres provincias.

El Centro de Interpretación, se emplaza en un edificio histórico, construido en 1883. De estética neoclásica e italianizante, allí desde 1924 hasta los 80’ funcionaba la ex Escuela Profesional de Mujeres “Juana Manso”, en honor a la reconocida maestra y periodista quien luchó por los derechos de género. La propiedad fue cedida por unos años por el Automóvil Club Argentino.

Dos muestras se abrieron anoche; “Los 100 años del Nacimiento de Cocomarola” y una muestra de Carnaval, con trajes, bocetos y estandartes. Este fue el escenario donde los gobernadores, quienes ayer fueron declarados huéspedes de honor, firmaron un convenio tripartito para promover destinos turísticos de manera conjunta, que unan los Esteros del Iberá con Mendoza y la Quebrada de Humahuaca.

“Tenemos mucho por mostrar, por trabajar y por integrarnos”, expresó Valdés respecto de la firma del acuerdo tripartito. “Tenemos ríos, la casa de San Martín, Esteros del Iberá, lagunas, muchas cosas para ver. Pero este no es un museo de lo que tenemos, es un museo de lo que somos. Nosotros somos chamamé en enero pero en febrero sin dudas somos carnaval. Representan las dos políticas de Estado que llevamos desde el Gobierno de Corrientes”, dijo el Gobernador sobre el museo del Chamamé y del Carnaval tras su inauguración.

“Somos un pueblo que tal vez heredamos esa alegría española, la alegría de los pueblos originarios. Los guaraníes llamaban a la tierra, la tierra sin mal”, expresó el mandatario, quien agradeció tanto a los donantes del edificio, como a los arquitectos, técnicos y funcionarios, y hasta los “obreros que pusieron el hombro”.

“Tenemos que comenzar a repensar el trabajo que tiene que existir en una sociedad. Los trabajos que conocemos hoy tal vez no van a existir, lo que sí va a florecer es el servicio”, dijo Valdés. Este, a su vez, destacó las 700 mil hectáreas del Parque Nacional del Iberá.

“Sabemos que tenemos que tener una política de comenzar a invertir en materia turística”, indicó el Gobernador. En ese sentido, el mandatario anunció que llevan una inversión de más de 600 millones de pesos, a través del Comité Iberá, donde intervienen los gobiernos provincial, nacional y municipales.