El intendente de Pichanal, Salta, aseguró que el video que lo muestra diciendo que “hasta para robar hay que ser muy inteligente y yo me considero un tipo inteligente” fue “editado” y difundido por la oposición para tergiversar su mensaje en el contexto del año electoral.

Julio Jalitt es jefe municipal de Pichanal desde 2003. El viernes pasado, 1° de marzo, brindó su discurso en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante y luego circuló un video de un segmento de su alocución donde se lo escucha decir: “Para robar hay que ser muy inteligente y yo me considero un tipo inteligente”.

El video fue publicado por el diario El Tribuno de Salta.

En diálogo con el canal LN+, el intendente Jalitt sostuvo: “Es un video editado, no una cámara oculta. Fue en el recinto, donde había más de 200 personas. Fue un mensaje de más de 30 minutos”, sostuvo.

Y explicó: “En mi discurso le contesté al presidente del Concejo, que le había dicho a los medios que yo había puesto a nombre mío herramientas para hacer pavimento en los distintos municipios a través de un consorcio que tenemos en el municipio del departamento de Orán y San Martín”. “Yo aclaré en el recinto que la misma gente puede ir a ver los dominios de los vehículos que están en la planta”, señaló y sostuvo que “no iba a cometer la ridiculez de poner a nombre mío una cosa que está registrada y que es de todos los intendentes, no sólo de un municipio”.