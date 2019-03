Murió el ex procurador Esteban Righi

El ex procurador general de la Nación durante el kirchnerismo y figura jurídica reconocida del peronismo, Esteban Righi, falleció hoy a los 80 años y sus restos eran velados en una casa fúnebre del barrio porteño de Núñez, confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. Righi, destacado jurista y quien fuera ministro del Interior en 1973 durante la corta presidencia de Héctor J. Cámpora, tuvo una salida controversial del gobierno de Cristina Fernández Kirchner al renunciar tras ser cuestionado en 2012 por el entonces vicepresidente, Amado Boudou, en una conferencia de prensa ante las acusaciones que pesaban sobre él por el caso Ciccone. La propia ex presidenta reconoció hoy ese distanciamiento, a través de un tuit, en el que expresó que lamentaba “mucho el fallecimiento de Esteban Righi, jurista argentino con el que hace poco tiempo, luego de algunos años, nos habíamos reencontrado”. Y el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, lo recordó como su “maestro” y sostuvo que “su vida fue un ejemplo”.