En las últimas dos semanas aumentó la demanda de vacunas para niños

Para el ingreso escolar, los colegios exigen a los padres que los niños tengan el calendario de vacunación obligatorio completo para prevenir enfermedades. En este marco, la directora de Inmunización del Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes, Angelina Bobadilla, comentó a El Litoral que aumentó la demanda de vacunas en operativos y centros salud.

A la vez, destacó que las dosis que más pidieron son las que precisamente se colocan entre los 5 y 6 años, además de la anti VPH que se coloca a los 11. Respecto al calendario de vacunación escolar dijo que están en etapa de conversaciones, pero insistió en tener al día el calendario por la salud de los más chicos.

“Hace 15 días aumentó la demanda de vacunas para el ingreso escolar (5 o 6 años) en los centros primarios de la salud y en todos los operativos; así como los controles clínicos a los niños”, dijo a este diario Bobadilla.

Respecto a las vacunas que solicitaron, indicó que “pidieron para todas las edades pero se vieron más las que son para el ingreso escolar”. “Se colocaron triple viral, triple bacteriana y antipoliomielitis, además de las dirigidas a los chicos de 11 años anti VPH”, enumeró.

“En el verano, la población se toma un descanso, luego, a pocas semanas del inicio escolar, vuelven a solicitar las dosis. Hay otro grupo que espera vacunarse en las escuelas”, dijo y agregó que aún no hay fecha de inicio del calendario de vacunación escolar.

Cabe destacar que las vacunas para el ingreso refuerzan la protección de enfermedades contra las cuales ya habían sido vacunados los niños en los primeros meses de vida y son indispensables para mantener una protección duradera. A esa edad entran en contacto con más personas, lo que los expone a más enfermedades y las vacunas ayudan a prevenir algunas de ellas.

Las dosis en esta edad no sólo previenen o evitan la transmisión de enfermedades no eliminables -por ejemplo, la tos convulsa, el tétanos y la difteria- y de algunas que por lo general son benignas -como las paperas–, sino que son claves para mantener al país libre de enfermedades muy serias, como el sarampión, la rubeola y la poliomielitis.

Al inmunizar disminuye su circulación, con lo que se beneficia también a la familia, a los compañeros que tienen contraindicaciones para vacunarse y al resto de la comunidad.

Los chicos, para el ingreso escolar, deben recibir la vacuna contra la poliomielitis, segundo refuerzo que se aplica por vía oral; la triple viral SRP, segunda dosis, y la triple bacteriana celular, segundo refuerzo. Cabe recordar que los más chicos, a los 15 meses, deben recibir la vacuna del meningococo (dosis de refuerzo) y la de varicela, única dosis.

En tanto, entre los 15 y los 18 meses, deben recibir la vacuna contra la poliomielitis, el primer refuerzo que se aplica por vía oral; la cuádruple o quíntuple pentavalente, primer refuerzo; y a los 12 meses, la vacuna contra la fiebre amarilla, primera dosis, sólo para niños y niñas que viven en zonas de riesgo definidas por Salud de la Nación.

A los 11, la VPH (Virus del Papiloma Humano): indicada para varones (nacidos a partir del año 2006) y mujeres (nacidas a partir del año 2000) de 11 años de edad. El esquema consiste en 2 dosis separadas por un intervalo mínimo de 6 meses.