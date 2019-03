La suba del dólar sorprendió y vuelve a generar incertidumbre en el comercio

Comercio. Esperan que la última suba del dólar no repercuta negativamente en las ventas.

Cuando parecía que el dólar había llegado a su cifra máxima en la historia ($41,94 en septiembre), una vez más se disparó su valor, dado que en solo un día subió de $41,72 a $43,50 (anoche se posicionó en $42,23). En este escenario, El Litoral consultó a referentes empresariales y comerciales, quienes coincidieron en afirmar que la nueva cotización los tomó por sorpresa.

Desde la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) expresaron que si bien tenían mejores perspectivas para el inicio del 2019, se mantienen expectantes ante otros factores económicos que pueden repercutir en las próximas semanas. Mientras tanto, desde la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes indicaron que retorna la incertidumbre.

Por un lado, el presidente de Fecorr, Gustavo Ingaramo, expresó a este medio: “Lo que sucedió en estos últimos días no tiene explicación técnica -más allá de las cuestiones políticas del recambio institucional-, ese es el análisis que podemos hacer hasta ahora”.

Dicho esto, añadió que tenían otras perspectivas para el 2019. “Esperábamos que el dólar estuviera en un monto acorde a lo previsto, entre el 20% y 25%, confiábamos en que nos mantendríamos en esos niveles. Pero en este momento hablamos de una corrida del 30%”, explicó.

De todas formas, Ingaramo mencionó los factores que podrían repercutir de forma positiva en el mercado nacional. En este sentido, puntualizó: “En marzo tendremos un desembolso del Fondo Monetario de más de diez mil millones de dólares. Además, en este mes comienza la cosecha de granos en general. Con respecto al maíz, sabemos que estas últimas lluvias han favorecido, por lo que se espera una cosecha récord, con lo cual entrarán divisas por la exportación de granos, lo que significa que el precio de estos granos y oleaginosas sería más óptimo”. De todas maneras, aclaró que deben mantener cautela dado que el aumento de las tasas y los créditos bancarios (que se tornan muy elevados) podrían repercutir en la actividad económica general.

Por otro lado, el presidente de Apicc, Enrique Collantes, manifestó: “No tenemos fundamentos o motivos de por qué la escalada del dólar fue tan alta. Realmente nos tomó por sorpresa, creíamos que se iba a sostener en $40. En este contexto cada vez se nos hace más cuesta arriba a los comerciantes, sobre todo porque teníamos expectativas de que la corrida de la divisa se frenaría y nos daría un respiro. Sin embargo, los comerciantes vuelven a estar desamparados e inmóviles en este laberinto donde no se puede descifrar el futuro”.

Es que mientras la moneda extranjera sigue su escalada alcista, en el comercio el consumo sigue bajando y en esta oportunidad alcanzó al rubro de alimentos.

“Estamos preocupados porque en un mercado con una elevada carga impositiva, cuando baja el consumo de alimentos es un parámetro de que lo demás descenderá con mayor fluidez. La ecuación es simple, si baja la venta de comida (que son productos de primera necesidad) seguramente caerá el consumo en general. Esto genera un estado de alerta constante”, explicitó Collantes.

De hecho, para hacer frente a la caída de las ventas, la mayoría de los comercios ofrecen diversos descuentos, liquidaciones de 2x1, planes de financiamiento y cuotas accesibles. “Son estrategias, como el Ahora 12, herramientas que funcionan en estos contextos. Pero el dólar sigue subiendo y el empresariado sigue en una situación inestable”, sintetizó Collantes.

Para cerrar, si bien todavía no hay razones claras de la última suba del dólar, desde el sector afirman que es un nuevo máximo histórico nominal, ya que superó el récord de septiembre, cuando la divisa extranjera llegó a $41,94.