Scaloni: “Messi quiso venir y es un paso importantísimo”

El entrenador del Seleccionado argentino Lionel Scaloni destacó la nueva convocatoria del astro Lionel Messi porque “quiso venir y es un paso importantísimo, es la señal número uno” y señaló que “está contento porque quiere intentar una vez más” con la camiseta albiceleste.

“Tranquilamente podría no venir a estos partidos, pero cuando hablamos por teléfono me dijo ‘voy igual’”, valoró ayer Scaloni sobre el crack rosarino de Barcelona en la conferencia de prensa realizada en el predio de la AFA en Ezeiza.

El DT del seleccionado habló en la previa de los partidos ante Venezuela (el 22 de marzo, desde las 22 en el Wanda Metropolitano de Madrid) y Marruecos (26 de marzo, desde las 16 en el Grand Stade de Tanger).

“En los primeros seis partidos decidí que no viniera porque fue un ‘palo’ muy grande el Mundial”, expresó Scaloni, quien advirtió que el astro argentino “podrá jugar uno a dos partidos, o ninguno, y yo tomaré la decisión”, con respecto a los citados amistosos.

El técnico de la Selección explicó que Messi “viene de jugar muchos partidos, físicamente puede llegar a tener cansancio, pero él prefirió venir y fue un paso importantísimo”.

“Es uno más en el grupo, que es sagrado, al igual que Angel (Di María), porque son gente de bien”, remarcó el entrenador.

Scaloni admitió que Messi y Paulo Dybala “pueden jugar juntos”, luego de que el jugador de Juventus señalara tiempo atrás lo contrario, y explicó que “a veces habrá partidos en que no será así, por determinado esquema, y quizás sí ya con el partido empezado”.

Tras aclarar que no le “incomoda” que se hable de Marcelo Gallardo como sucesor en su cargo, Scaloni coincidió con Nicolás Tagliafico cuando dijo que Messi no ha sido aprovechado, pero recordó que “se llegaron a tres finales con él, si los penales contra Chile entraban, era campeón, o lo mismo si se iba a penales contra Alemania en el Mundial, es muy fina la línea para analizarla porque el rival también juega”, resumió.

Sobre las convocatorias oficializadas ayer, Scaloni indicó que “se buscó seguir convocando a la mayoría de los que vinieron anteriormente y también ver a otros que merecen una oportunidad”.

“La lista para la Copa América tendrá modificaciones respecto de esta, porque hay jugadores lesionados y otros con posibilidades también”, añadió.

En cuanto a la ausencia de Sergio “Kun” Agüero, aclaró que tiene “una excelente relación con Agüero y es mentira que hayamos tenido una discusión en el Mundial de Rusia. Es más, es uno de los cuatro o cinco jugadores de aquel plantel con los que mejor me llevo”.

“Hablé con él, es difícil evaluarlo porque es un jugador que está en un nivel increíble y traerlo para que no juegue puede ser contradictorio”, subrayó.

Luego de informar que hizo el curso de técnico “en la Uefa Pro de España, junto con Fernando Redondo, Javier Saviola y Leonardo Franco”, Scaloni argumentó que Argentina “no es hoy potencia mundial, pero con trabajo se puede llegar a competir, aunque eso no garantiza ser campeón de la Copa América porque es difícil. Está Brasil y es en Brasil”, resaltó. “No es real decir que la vamos a ganar, pero lo importante es la preparación para el Mundial, no fijarse sólo en la Copa América”, deslizó Scaloni, quien tiene intenciones de “jugar más amistosos antes de la Copa América”.

“Siempre está la ilusión de ser campeón mundial, pero hay que ser humilde en la cancha porque hace mucho que no se gana algo”, agregó.

“A veces se juega de diferente manera, pero la idea es la misma: no hacer cambios radicales y ser flexibles porque el fútbol de hoy así lo exige, aunque llevarlo a cabo es difícil”, concluyó Scaloni.