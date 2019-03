Amet solicitó la implementación de licencias a docentes víctimas de violencia

En coincidencia con el Día Internacional de la Mujer y como reivindicación de los derechos demandados por distintos sectores sociales, el secretario general de Amet, Rufino Fernández, remitió al gobernador Gustavo Valdés un proyecto por el cual se propone la modificación del régimen de licencias docentes para incluir la figura específica de “violencia de género” como causalidad de ausentismo justificado en el sistema educativo de la Provincia.

La propuesta del titular de gremio invita al Gobernador a arbitrar los medios necesarios a fin de que, desde el Poder Ejecutivo, sea impulsada una nueva normativa por la cual los docentes que desempeñen sus funciones en Corrientes puedan acceder a una licencia específica bajo la figura de “violencia de género”, hasta al momento no prevista en el régimen de licencias del sistema educativo.

En sus fundamentos, el secretario general de Amet recordó que “desde hace algunos años y con una tendencia creciente, la sociedad argentina en su conjunto puede apreciar la extensión, la repetición y la virulencia con que se manifiestan hechos de acoso, hostigamiento y distintos tipos de abuso en una escalada de violencia contra la mujer que, a nuestro juicio, debería comprometer a los distintos estamentos con responsabilidad institucional a ejercer un amplio protectorado, como comprende el concepto de violencia de género”.

Rufino recordó en ese sentido que en el país rige “la Ley Nacional N° 26.485 por la cual se establece un sistema de protección contra la violencia de la mujer específicamente; no obstante lo cual se hace necesaria la adopción de medidas específicas para situaciones puntuales como las que se presentan en el ámbito que me toca representar como titular de un gremio educativo”.

El dirigente sindical, además, destacó que “a partir de la década pasada organismos internacionales, supranacionales y privados instalaron la figura de la ‘violencia de género’ entendida como una violación de los derechos humanos que afecta tanto a las mujeres, como a los hombres, niños y niñas”.